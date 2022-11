Exponen mala actitud de guardaespaldas de Becky G tras empujar a un fan que quería una foto

Exponen al guardaespaldas de Becky G, quien empujó a un fan de la cantante, luego de que este intentara acercarse a tomarse una foto junto a la intérprete de Mayores.

Fue a través del programa Chisme No Like, donde mostraron un clip en el que se ve caminar a Becky G, acompañada de su equipo de seguridad; un fan se acerca a la cantante entusiasmado para tomar la foto, ella le dice que no le permiten tomarse fotos, pero, de pronto, se acerca el guardaespaldas y empuja al fan, ante el hecho, un miembro del equipo del evento al que asistió Becky, detiene al guardaespaldas ante su actitud violenta.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre, cuando se llevaron a cabo Los Premios de la Radio, en donde se honró a los mejores exponentes de la música regional mexicana, pero, quien destacó con su participación fue Becky G.

La cantante se lució con su interpretación del tema Mami, en una versión al estilo de mariachi, canción que canta originalmente al ritmo urbano junto a Karol G; pero también se lució cantando junto a Marca MP la canción Ya Acabó.

Aunque su aparición en los premios fue muy celebrada, detrás de escena, su participación se vio eclipsada por la actitud de su equipo de seguridad.