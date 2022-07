Exponen a Yuridia por dar las mismas críticas en La Voz que recibía de Lolita Cortés en La Academia

Yuridia es una de las cantantes mexicanas más importantes y exitosas, su carrera en la música es resultado de su participación en la cuarta temporada del reality de canto de TV Azteca, La Academia.

Su paso por la industria musical, con múltiples ventas y reproducciones, le han dado la oportunidad a la intérprete de Ya Es Muy Tarde de estar en la posición de coach en La Voz, en donde ahora ella aconseja a los participantes.

Aunque ella recibió duras críticas de parte de los jueces de La Academia, principalmente de Lolita Cortés; en La Voz solamente da consejos, aunque en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que Yuridia reconoce que, aunque le molestaba recibir algunos comentarios, ahora, ella los hace también.

"Son nuevas, están chiquititas, o sea, les hace falta, pues vivir más obviamente. A mí, ¡Ay!, como odiaba que me dijeran eso, cuando estaba chiquita, yo cantaba y estaba empezando a cantar: No, te hace falta que te rompan el corazón; y yo, 'claro que no'. Pero si, claro que si hace falta".

En el recuerdo de los momentos que se vivían en La Academia, se escucha decir a los jueces.

"Lo que te hace falta es pasión, pero no porque no le eches las ganas, es que tienes 18 años, y tienes tu vida. Lo que tú has vivido", le dijo Óscar Sárquiz a la cantante de Ya te olvidé.

"Te falta pasión, te falta, pero eso lo hemos hablado cientos de veces, eso lo puedes obtener, y también lo platicaba yo con los maestros, que te pueden contar vivencias si no las tienes. Yo no sé si tú has amado así, me imagino que no porque eres una chica muy joven", señala Lolita, un imágenes capturadas de La Academia 2005.

Curiosamente, en este momento, tanto Yuridia y Lolita Cortés están al aire en TV Azteca; la primera en La Voz entre semana, y la segunda los fines de semana con La Academia.