Expo Laguna INK busca difundir la cultura del tatuaje

Con la participación de 60 artistas provenientes de cinco países distintos, este fin de semana se efectuará en Torreón la séptima edición de la Expo Tattoo Internacional Laguna INK, la convención de tatuajes más importante de la región. Se trata de un encuentro que busca proyectar la cultura del tatuaje, así como fungir como un espacio de expresión en distintas latitudes y aclarar tabúes.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en un bar del centro de la ciudad, Isaac Braham, artista y organizador del evento, indicó que este se realizará los días 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de Intermall Laguna, en un horario de 10:00 a 22:00 horas. Además de tatuajes, también se mostrarán exhibiciones de perforaciones y modificaciones corporales.

La lista de los artistas participantes es encabezada por el talento nacional de Gooty Balam (Tabasco), Jorge Rocha (Monterrey), así como Alejandro Caldera y Facundo Guzmán en el tema de las modificaciones corporales. En el plano internacional, resalta la presencia del tatuador costarricense Christian Araya y la del colombiano Bryan Sánchez.

Entre los países colaboradores se encuentra Ecuador, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y México. Se trata de un evento diseñado para toda la familia, preocupado por informar sobre las raíces culturales de este arte.

“Los niños son el futuro de la humanidad y tienes que educarlos de manera correcta, para que no haya en ellos tabús, que no vean a un tatuado, le saquen la vuelta y se asusten. Todo eso tienes que decirle al niño cómo están las cosas y qué mejor que llevarlo a un lugar donde hay gente como yo, que soy padre de familia, que llevo 20 años trabajando responsablemente de mi oficio. No todos los tatuadores somos vagos, gente desorganizada, para nada. Tenemos proyectos que nos exigen muchísima disciplina”.

Además, el viernes 18 se impartirá un seminario para tatuadores principiantes en un hotel de la ciudad, esto por parte de Christian Araya, Bryan Sánchez y el propio Isaac Braham, cada uno con 20 años de carrera en el arte de inyectar tinta a la piel humana.

Otro detalle importante de esta convención es que abre espacio a bandas locales de música, las cuales buscan dar a conocer sus proyectos con creaciones originales.