Experiencia abstracta

El miércoles pasado, en el Museo de Arte Moderno, presentamos "Cosmos", el libro que contiene una porción importante de la obra de Eduardo Terrazas. Como he sostenido antes, las presentaciones de libros, además de ser estas una celebración, ofrecen algunas pistas, señales o dejan abiertas preguntas para que el público las reafirme o escudriñe su significado. Las explicaciones sólo ofrecen consuelo (Nietzsche) y abaten nuestro temor; en el arte apenas si es posible construir metáforas, aproximaciones o interpretaciones subjetivas para decir algo sobre este. Durante el siglo XX se han creado movimientos cuyos artistas buscaron darle fundamentos matemáticos y geométricos a un arte universal, y así poner obstáculos a la subjetividad que rodea toda creación artística (me refiero en especial al Arte Concreto, a Max Bill, Jean Hélion, y principalmente al constructivista Joaquín Torres-García). Al estar en la mesa de presentación al lado del arquitecto y artista Terrazas debí echar a andar un cronómetro, para callarme a buen tiempo porque es imposible durante una breve presentación aproximarse al arte abstracto que supone la obra de Terrazas, cimentada en la geometría euclidiana, las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza (gravedad, fuerza nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética), y también en el color que le da identidad a ciertas culturas y en la diversidad de la artesanía em oposixión el artículo u objeto producido en serie por una fábrica. De allí que desde el año 74 en su libro, La industria de la deconstrucción, nos alertaba ya de plagas sociales tales como la tecnocracia, el rechazo al pensar propio de las sociedades consumidoras, la deshumanización y el olvido del ser o, dicho de otra manera, la renuencia a construir preguntas que nos defiendan de la estupidez generalizada.

En lo personal no creo que podamos imaginar el infinito como realidad, sino como ilusión humana o creación artística y especulativa. Ciertos matemáticos edifican sus teorías, continúan una tradición científica, verifican esas teorías, les dan el estatuto de leyes y entonces las ofrecen a nosotros los que no sabemos (así ha sucedido con Riemann, Lobachevski, René Thom, etcétera). Sin embargo, su conocimiento matemático y geométrico a partir del mundo físico tiene como función llevarnos a imaginar otros mundos. El arte abstracto nos propone un exilio extraordinario. "Todo orden natural es de algún modo ficticio", esta afirmación extremista sugiere que somos nosotros, los seres humanos, quienes imponemos un determinado orden a las cosas, un alfabeto, una ficción, una disposición y también una matemática. Por ello Pessoa ha escrito que el cansancio que produce la conciencia abstracta es el más doloroso de todos los cansancios. Y Pascal, más de tres siglos antes confesaba: "El silencio eterno de los espacios infinitos me produce espanto". Más tarde Borges describiría a la materia como "electrones giratorios que recorren distancias estelares en la soledad de los átomos". La más radical de las afirmaciones al respecto del mundo natural o físico ha sido de Wittgenstein cuando escribió: "Uno cree que va siguiendo a la naturaleza y solamente sigue la forma que le imponemos". Yo lo creo así; somos nosotros, los humanos, los que imponemos formas a la naturaleza para comprenderla, no sólo para habitarla y disfrutarla o sufrirla.

Terrazas nos dice a través de su obra que las variaciones que la imaginación humana produce tienden al infinito, pero que son vacuas si la mano del ser humano no les ofrece su propio espíritu y su habilidad. Me es difícil explicar esta clase de obras, pero no dejaré de tomar la oportunidad de enfrentar las preguntas que tales obras me despiertan.