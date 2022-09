¿Existe rivalidad entre Kristal Silva y Laura G en Venga la alegria?

La exreina de belleza Kristal Silva considera que la relación que tiene con su compañera Laura G es de tanta confianza que, si tienen la posibilidad de hablarse fuerte entre sí, lo hacen.

"Hablamos golpeado, como decimos en el norte", explica la conductora tamaulipeca.

Junto con Laura, originaria de Monterrey, Kristal conduce el programa "Venga la alegría". Comenta que al ser ambas norteñas han fortalecido tanto su amistad que ya se consideran grandes amigas y descartan rivalidad entre sí, a pesar de algunas polémicas que han protagonizado.

"Me da risa que ella me haga comentarios, como un día que me dijo: ‘ah, que Kristal, te tomas muchas fotos y nunca eliges una, sino que te tardas y pides más’. Le contesté: ‘por favor, te conozco tan bien, tú eres igual’".

La exrepresentante de México en Miss Universo incluso ha armado escenas de pelea jugando con su colega, las cuales han publicado en redes sociales.

"A veces la gente se queda con una mala noticia, con un mal título, nosotras jugamos con esa misma broma para que se den cuenta de que las cosas no son realmente lo que ven o leen".

Silva confía en que en el matutino de Azteca no sucedan pleitos como los que hubo recientemente en "Sale el Sol", en donde en la sección "Pájaros en el alambre" Gustavo Adolfo Infante explotó contra sus colegas.

"En 'Venga la alegría' somos una familia disfuncional, hay algunos que ciertos días no tienen ganas de platicar y otros nos contamos la vida completa, es impresionante la relación que existe entre nosotros", señala.

Kristal, a quien le propusieron estar en "Venga la alegría" en 2018, se considera una mujer de retos, pues aunque llegó a conducir Mexicana Universal, sabe que su estancia en Azteca le ha dado una gran evolución.