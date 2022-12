Exintegrante de Acapulco Shore denuncia presunta agresión sexual

María Usi, quien participó en la quinta temporada del reality show "Acapulco Shore", hizo uso de sus redes sociales para levantar la voz y denunciar la presunta agresión sexual que sufrió hace algunos años por un hombre al que identificó como Erick Sadov.

A través de varias historias de Instagram y un breve video que aparecieron en una cuenta que asegura ser de la influencer y modelo, Usi relató que el individuo la habría drogado para después abusar de ella y no conforme con eso, estando todavía inconsciente, el hombre aprovechó para robarle una pantalla que se encontraba en su casa. La joven también compartió que por la sustancia que se encontraba en su organismo, no despertó hasta dos días después del incidente y que no tomó acciones legales porque no contaba con las suficientes pruebas.

"Este hombre me drogó, violó y no desperté hasta dos días después. Gracias a Dios usó condón y por eso nunca lo denuncié. Pero si no fuera suficiente se robó una pantalla (de) donde vivía", escribió.

Para comprobar su historia, María publicó algunos de los mensajes que le mandó a su presunto agresor por medio de las redes, así como la nula respuesta que obtuvo de él; además, se puede leer que este no era el primer delito que cometía, ya que lo acusa de haberse apoderado de unos relojes de lujo que pertenecían a uno de sus mejores amigos.

La influencer destacó que si se atrevió, hasta ahora, a hablar de lo sucedido es porque no quiere que ninguna otra mujer viva lo mismo que ella. Cabe destacar que tanto las imágenes como la grabación ya no se encuentran disponibles en la red y tampoco existe ninguna acción penal en contra del hombre.