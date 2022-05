Exigen justicia por caso de desaparición en Torreón

Leticia Liliana Ríos Villela y su pequeña hija, Laura Valeria Ramos Ríos, desaparecieron el 7 de octubre de 2017 en el municipio de Torreón y pareciera que la tierra se abrió por sí misma y nadie volvió a saber de ellas, dijo Karla, una familiar.

"Liliana y Valeria, sé que ha pasado mucho tiempo y también sé que el mundo es grande pero nada más grande que Dios, tenemos fe, hermana, aunque a veces sintamos que nada nos puede ayudar a saber de ustedes, seguimos aquí, haciendo lo posible por encontrarlas, pidiendo que el gobierno y sociedad se apiaden de nuestro dolor y nos ayuden para poder al fin tenerlas nuevamente en casa y calmar este dolor de no saberlas entre nosotros, de desconocer y vivir con la intriga de no saber qué pasó, de no saberlas vivas o muertas.

Dicen que la fe es lo último que muere, al menos nosotras tenemos la fe de encontrarlas con vida, aunque a veces creo que esa esperanza es muy cruel, la espera y la intriga matan... a un muerto se le tiene que dejar ir y superar su duelo, un desaparecido tendría que volver para poder dejarlo ir", fue lo que ayer domingo la familia de Liliana y Valeria dijo al término de la marcha que organizaron en la ciudad para visibilizar esta problemática y exigir una respuesta clara a las autoridades.

El punto de reunión fue en la Alameda Zaragoza de esta ciudad y el contingente culminó la marcha en la Plaza Mayor. Participó la familia de Liliana y Valeria, así como colectivas feministas y colectivos de familiares de personas desaparecidas como Voz que clama Justicia por Personas Desaparecidas.

Lanzaron consignas como "¿Por qué las buscamos?, ¡porque las amamos!", "¿Qué queremos?, ¡Justicia!. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables" y "No somos uno, no somos diez, pinch... gobierno cuéntanos bien".

La mujer y la niña presuntamente desaparecieron cuando salían de la colonia Latinoamericana de Torreón, Coahuila. Esta versión la dio el hombre que en ese entonces era la pareja de Liliana.

En ese entonces ella tenía 26 años y su hija un año cuatro meses y se dice que circulaban a bordo de una camioneta Sierra Denali de cuatro puertas en color blanco, con placas de circulación del estado de Coahuila: EZ 50597.

Hasta ahora no hay rastro de ninguna y familiares acusan que no hay avances en la carpeta de investigación. Las personas que tengan información sobre el paradero de Liliana y Valeria, pueden ponerse en contacto a través de la página oficial de Facebook: Buscando a Liliana y Valeria, o bien, pueden marcar al 089.

Atención

Desaparecidas.

* Al momento de su desaparición, Liliana se reportó con complexión delgada, tez blanca, cabello teñido, ojos grandes color café, cicatriz en forma de círculo en la frente, nariz aguileña y un tatuaje en la espalda baja de un tribal y en la muñeca derecha un inifito con el nombre de Alejandro y en un dedo, unos números romanos.

* Valeria tiene ojos grandes cafés claro, cabello ondulado café claro, labios pequeños, lunar en hombro izquierdo.