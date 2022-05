Luego de que se diera a conocer que una mujer trans fue asesinada en Torreón, el organismo San Aelredo en Saltillo se pronunció y exigió una justa integración de la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

De acuerdo con Noé Ruiz, hasta el momento se desconoce el motivo por el cual Karla, como era conocida en su comunidad, fue asesinada.

"Fue el domingo cuando comenzamos con las acciones para el Día Internacional contra la Homofobia y fue una gran impresión que una noche antes fuera asesinada o que bien se encontró el cadáver en Torreón", dijo.

Expuso que el organismo tuvo contacto con algunas compañeras trans de la víctima; no obstante, hasta el momento no se explican qué fue lo que pasó.

Destacó que Karla, quien aún no contaba con algún trámite de cambio de identidad, no sufría ningún tipo de violencia, trabajaba en una estética y no tenía problemas con nadie.

SEGUIR LEYENDO: Exigen justa investigación de homicidio en Torreón