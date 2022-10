Exceso de mortalidad en México fue de 47% durante 2020 y 2021

Durante 2020 y 2021, el periodo más intenso de la pandemia, el exceso de mortalidad en México, es decir, el número de fallecimientos registrados por arriba de los estimado inicialmente fue de 47.26% principalmente debido al COVID-19, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la información registrada durante el periodo 2015-2019, de enero de 2020 a diciembre de 2021 se esperaban un millón 490 mil 355 defunciones por canales endémicos y ocurrieron 2 millones 194 mil 713.

Con base en estos resultados es que se tiene un exceso de mortalidad (por todas las causas) de 704 mil 358, con las estimaciones de canales endémicos. Esto representa un exceso de 47.26%.

Durante 2021, en México se contabilizaron un millón 122 mil 249 defunciones registradas, cifra 3.3% superior al millón 122 mil 249 reportadas un año antes.

SUBE TASA DE DEFUNCIONES

La tasa de defunciones registradas ascendió a 88 por cada 10 mil habitantes, lo que es superior en dos unidades a las 86 reportada del año anterior.

Durante el año pasado ocurrieron un millón 98 mil 301 (97.9 %) de las defunciones registradas en ese año. Las restantes corresponden a años anteriores. Por entidad federativa la mayor tasa de ocurrencia fue Ciudad de México con 138; la menor fue Quintana Roo, con 59.

Según el sexo de las personas fallecidas, 474 mil 689 fueron mujeres (42.3 %) y 646 mil 825, hombres (57.6 %). En 735 casos no se especificó el sexo de la persona.

Por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de muertes, con 627 mil 755 muertes (55.9%) del total de decesos registrados.

Del total de defunciones, 92.5% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 7.5% por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios, principalmente).

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE MUERTE?

Las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron: COVID-19 con 238 mil 772 fallecimientos registrados (21.3% del total), enfermedades del corazón con 225 mil 449 casos (20.1%) y diabetes mellitus 140 mil 723 (12.5%). En hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte.

Del total de defunciones por el COVID-19, 39.2% (93 mil 652) correspondió a mujeres y 60.8 % (145 mil 115), a hombres. En cinco casos no se especificó el sexo de la persona. La población de 65 años y más fue la que más falleció por esta causa, con 49.2 % (117 361).

En 2021 se registraron 84 mil 698 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 40.86 % (34 mil 604); las causadas por un presunto homicidio, 42.15 % (35 mil 700). Las que sucedieron por un presunto suicidio representaron 9.96 % (8 mil 432).

De las muertes registradas, 47.3% (530 mil 950) tuvo lugar en el hogar y 42.2% (473 mil 710) en hospitales públicos y privados. Con respecto a la atención médica proporcionada a las personas fallecidas, 81.5 % (915 mil 151) la recibió, 12.2% (136 mil 949) no la tuvo y 6.3% (70 mil 149) de los casos no especificó si la recibió o no.