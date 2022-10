Evelyn Moreno y las letras de la infancia

Está en el auditorio de la Secundaria Lázaro Cárdenas del Río, donde ha impartido una conferencia titulada Las mil y un lecturas, y por la mañana se inauguró la primera Feria del Libro Infantil y Juvenil. Evelyn Moreno (Ciudad de México, 1979) comparte su sentido literario, totalmente dirigido a la infancia. Un camino que, dice, ella no eligió, sino que este la eligió a ella.

Su libro de poesía, ‘Gato, ¿estás ahí?, publicado por el Fondo de Cultura Económica, resultó ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020. En ese volumen, que ahora carga en su regazo, la autora se desenvuelve en el lenguaje poético porque considera que la poesía siempre provoca preguntas.

“Ahora, con este tipo de ferias, donde se le da muchísima importancia a los libros para niños, te das cuenta de que hay un gran mercado dedicado a ellos y que hay muchísima oferta. Entonces, he visto que incluso escritores que escriben para adultos, empiezan a escribir para niños”.

La literatura infantil es un campo donde encontró grandes dosis emotivas. A Evelyn Moreno le interesa el proceso de escribir, porque todo se imprime en pergaminos de descubrimiento y ese escenario lo disfruta. En particular, la poesía, un género dadivoso con su creación, le permite agudizar su sentido de observación, además de cuestionarse.

“Me permite ser más observadora, curiosa y me da también esto que me gusta mucho, de buscar la sonoridad en cada poema que escribo. Me interesa mucho apelar al sonido para contagiar a los niños. Sólo encuentro bondades en la poesía”.

Añade que el libro es una herramienta a la que el niño debe acercarse con la ayuda de un adulto. Los padres de familia, los tutores, los familiares, los profesores, son fundamentales para que la literatura florezca en la infancia. Se debe leer en voz alta, pues el contagio de la palabra comienza cuando esta se escucha. Como decía Octavio Paz, la poesía también se lee con los oídos.

“Cuando los niños empiezan a leer, lo hacen en voz alta. Luego les dicen que ya no tienen que estar susurrando, que lo tienen que hacer en silencio, porque se supone que en silencio lees más rápido que si estás produciendo los sonidos. A mí me gusta leer, narrativa o poesía, y escucharme. Me parece importante que esté el adulto compartiendo esa experiencia de lectura”.

Abordar temáticas

En el caso de ‘Gato, ¿estás ahí?’, la autora redacta con mirada infantil desde el contexto de la ausencia y la pérdida. Dos temas que para muchos se tornarían difíciles de dirigir hacia un público radicado en la niñez, pero que a su vez son naturales y forman un músculo permanente en el cuerpo de la vida.

Algo que le interesa de un libro de poesía, es que no necesariamente tiene que leerse desde el inicio. En este género, se puede escoger cualquier página, al azar, y leer el poema que aparezca. Lo siguiente es dejarse llevar por la musicalidad del texto, interpretar las imágenes en libertad.

‘Gato, ¿estás ahí?’ es su primer libro publicado. La redacción de este texto constó de cinco años. Hablar de sus mascotas perdidas fue la motivación de buscar un sentido poético para escribir su ausencia.

“Es algo que me parecía muy importante porque fueron mascotas con las que crecí, que me vieron crecer y yo quería hacer eso, hablar de eso”.

Al principio de la redacción, la autora no tenía definido el final. La duda giraba en si el gato perdido tendría un retorno, y prefirió ser fiel a la realidad de que sus mascotas no volvieron. Le parece importante que, cuando existe una pérdida en casa, se gestione ese dolor. La poesía ayuda a nombrarlo, pues los lectores, en este caso los niños, pueden identificarse.

“Llegué a un punto a donde dije que no volvía, porque mis propias mascotas no volvieron. Los últimos poemas me costaron un poco más, para tratar de ser muy sutil y no caer en el dramatismo, en la cursilería o cosas de este tipo”.