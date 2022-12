Evelin La Mamita sale a pronunciarse tras pelea de Wendy y Paola de Las Perdidas

Las Perdidas Wendy Guevara y Paola Suárez nuevamente están en el ojo del huracán luego de que se hicieron virales unos videos en redes sociales en donde se aprecia que ambas famosas están peleando. Al respecto, Evelin Hernández La Mamita salió a pronunciarse en un video.

Evelin, quien también es amiga y miembro del clan de Las Perdidas, habló, ya que ella también estaba presente en el centro nocturno, así como Grecia y Salma.

Según detalló la "influencer", se trató de una "pelea de borrachera".

"Entonces hagan de cuenta que las empezaron a gasear, yo no miré quien, yo no vi quien las empezó a gasear, hermanas, entonces, cuando empiezan a aventar el gas, pues toda la gente del antro se empezó a hacer hacia la orilla. Yo no más me acuerdo que yo miré a Wendy que le estaba saliendo sangre de un pie, yo dije: '¿qué te pasó?' Y pues yo me asusté mucho, hermanas, y le chequé el pie a Wendy, y sí tenía abierto el pie, y pues ya le hicimos las curaciones en el camerino, le limpie y todo, que hasta lo pinche borracha se me bajó hermanas. Pero en realidad, sinceramente las que les tienen que platicar es Wendy y Paola, pero, pues, fue una pelea de borrachera, hermanas, sinceramente fue de borrachera", dijo Evelin.

"Yo no justifico a ninguna de las dos, pero, pues ojalá, ya arreglen sus cosas hermanas, que es lo mejor, porque, pues, es una amistad de muchos años. Hay unos TikTok's que decían que fue por culpa de tal, que fue por culpa de Zutano, de Mengano; no fue por culpa de nadie, hermanas", añadió.

"Yo en realidad estaba hasta el otro extremo hermanas, las que estaban ahí eran Salma y Grecia, entonces, pues yo no sé de eso que onda".

"Yo no puedo hablar ni bien, ni mal de nadie; y pues se van a arreglar las cosas, fue una pelea de borrachera, pero esperemos en Dios que se arreglen las cosas. Ya andábamos todas bien pedas, la verdad", concluyó.