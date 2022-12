Evangeline Lilly quiere una película de Vengadores con un elenco completamente femenino

Una película de Vengadores de Marvel conformada por un elenco solamente de mujeres es un plan del que se ha hablado desde hace varios, se trataría de una adaptación del popular comic de A-Force, un equipo en el que aparecen las figuras más poderosas de Marvel, tales como Captain Marvel, Spider Woman, Elektra, Medisa y She Hulk, por mencionar algunas.

Incluso, una polémica escena en la cinta de Avengers:Endgame hizo referencia a las Vengadoras, aunque no se ha hablado mucho al respecto desde entonces. Sin embargo, en medio de la promoción del próximo lanzamiento de Marvel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que tiene planeado su estreno el 17 de febrero, la actriz Evangeline Lilly, quien da vida a The Wasp, habló de sus deseos de ver materializada esta cinta en un futuro.

Fue durante una entrevista con CinePop, que la actriz compartió sus esperanzas de ver una cinta de solamente superheroínas.

"¡Sí! Me gustaría estar en eso", dijo la estrella. "Me gustaría que esto suceda".

Además, recordó que la escena en la que aparecen todas las Vengadoras fue "el día más especial que he tenido".

Cabe señalar que actualmente Marvel tiene una gran variedad de personajes femeninos, en un universo que un inicio estuvo dominado principalmente por personajes interpretados por hombres.

Entre las grandes heroínas que se han sumado a Marvel están Brie Larson como Capitan Marvel, Iman Vellani como Kamala Khan, Hailee Steinfield como Kate Bishop, Letitia Wright como Shuri y Tatiana Maslany como She-Hulk, por mencionar algunos.