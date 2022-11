Estudiante de EUA presentará conferencia sobre experiencias Nikkei en Coahuila y Noreste de México

Estrella Lucero, estudiante de la Universidad de Yale en Connecticut en los Estados Unidos, está de visita en Piedras Negras, pues participará en algunos eventos organizados por la Asociación México Japonesa del Noreste; tanto en Piedras Negras como en el municipio de Múzquiz, en Coahuila.

La joven presentará la conferencia magistral Fusión de Culturas: Experiencias Nikkei en Coahuila y Noreste de México. Lo anterior, derivado de su trabajo de tesis para el doctorado en Estudios Americanos.

Originaria del Valle de Texas, Estrella Lucero dio a conocer que al realizar su bachillerato, tomó una clase sobre la historia de la frontera, donde mencionó que los primeros emigrantes ilegales fueron los chinos y japonenses que cruzaban la frontera.

Lo anterior le sorprendió, pues aún y siendo ciudadana fronteriza, no tenía conocimiento de ello y no se hablaba del tema; lo cual, le generó mayor curiosidad y quería saber más sobre cómo llegaron aquí y porque no se conocía la historia.

Además, detalló algo sobre el Encuentro de Familias Descendientes de Japonenses, estableciendo que su proyecto de tesis es la migración japonesa a la región de Coahuila, la frontera y el Valle de Texas; particularmente los migrantes que llegaron al inicio del Siglo XX y la permanencia de su descendencia en la región.