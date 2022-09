Estrellas del Kpop que se quitaron la vida y estremecieron el mundo del entretenimiento

Actualmente, la música surcoreana, conocida popularmente como Kpop, se está adueñando de las listas de popularidad del mundo. Grupos de talla mundial como las boy band BTS, STRAY KIDS o las girl band BLACKPINK y TWICE han conquistado a públicos a nivel internacional, rebasando las barreras del idioma.

Por lo general, las estrellas del Kpop tienen un aspecto que da a entender lo mucho que se cuidan, así como lucir siempre ropa en tendencia y de grandes marcas. Sin embargo, detrás de este fenómeno mediático se habla mucho sobre las condiciones en las que viven las estrellas de la música.

Muchos "idols", como se les conoce a los artistas de Kpop, viven bajo ritmos de trabajo inhumanos, son presionados por sus agencias y empresarios, tienen contratos que podrían considerarse esclavistas, y en ocasiones, no llegan a ver el pago de su éxito musical.

Para los millones de fans del Kpop esta es una situación preocupante, pues el precio que llegan a pagar estas estrellas por su fama es caro, tanto así que han llegado a perder la vida, en ocasiones, por su propia mano.

Han sido varias las muertes que han provocado tristeza en el mundo del Kpop, tal cual como la tragedia que vivieron las integrantes del grupo Ladies' Code, agrupación femenina de la que dos de sus integrantes perdieron la vida en un accidente vial. Pero, por otro lado, hay quienes han dejado de existir porque así lo decidieron, algunos han quedado como supuestos suicidios.

Sulli de f(x)

La muerte de Sull encendio las alarmas de millones de fans sobre la vida que llevan las estrellas de Kpop. Esta cantante murió a los 25 años de edad, fue encontrada muerta en el 2019 en apartamento, en condiciones que apuntan a que se trató de un suicidio.

Sulli era miembro del popular grupo f (x) de la agencia SM Entertainment, sin embargo, salió del grupo en 2015 lugo de recibir amenazas de sus seguidores, y es que, la estrella pasó de ser una de las más queridas en Corea del Sur, a una de las más cuestionadas de la noche a la mañana. Su muerte fue una dura pérdida para el mundo del entretenimiento, además de cantar en el grupo, estuvo cantando como solista con éxitos como Goblin y participó en series de éxito como To The Beautiful You.

Jonghyun de Shinee

En el 2017, el mundo se enteró de la muerte del líder de la banda de Kpop Shinee, Jonghyun, quien se murió a los 27 años en un hospital de Seúl, en Cora del Sur, luego de que fue trasladado tras ser encontrado inconsciente en su casa. El intérprete de Shinin’ dejó una carta suicidia.

"Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso, probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal... ¿Por qué lo elegí?"

Goo Hara de Kara

Goo Hara, una popular estrella del Kpop al pertenecer al grupo Kara, fue encontrada sin vida en su casa en el 2018, cuando contaba con 28 años de edad. Aunque la situación no se aclaró, se presume que se quitó la vida, ya que semanas antes había sido hospitalizada por un intento de suicidio.

Hara alanzó popularidad desde que en 2008 se integró a Kara, uno de los más populares del Kpop, hasta su salida de este en 2016, lanzándose al mercado como solista.

Ahn So Jin

Ahn So Jin tuvo una complicada vida en su formación para ser una estrella de la música. Pasó toda su tiempo entrenándose para convertirse en una "idol", pero fue rechazada en varias ocasiones de los castings. Su vida cambió cuando tuvo la oportunidad de entrar al concurso KARA PROJECT, que daría como resultado al grupo de mediano éxito April; aunque fue expulsada del reality, supuestamente por no cumplir con la edad para formar parte de April. Como consecuencia, la cantante entró en depresión y se tiró de la ventada de su casa en el décimo piso cuando tenía solamente 22 años.

U; Nee

Hur Youn era una promesa del Kpop, mejor conocida como U; Nee se quitó la vida después de entrar en depresión tras ser hostigada por acosadores en internet. Fue en enero de 2007 que su madre la encontró muerta en su casa. Se ahorcó y dejó una nota de suicidio en su sitio web: "Siento que todo está vacío. Estoy caminando hacia un destino que no conozco".

Jeong Joong Ji de Produce 101

Una de las más recientes, el mundo del entretenimiento asiático, se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la muerte del exparticipante del reality Produce 101 en su temporada 2 en el 2017, Jeong Joong Ji.

La noticia se dio a conocer a través de Twitter por la madre del cantante, de 30 años, el pasado 20 de septiembre.

Aunque de la temporada de Produce 101 en la que Jeong participó, surgió la boy band WANNA ONE, grupo que debutó en agosto de 2017, hasta su separación en 2018. El artista fallecido no tuvo oportunidad de llegar a formar parte de la agrupación de Kpop, puesto que fue eliminado en el capítulo 5.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.