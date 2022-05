Estoy muy enfocado a terminar mis proyectos: gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, reaccionó este viernes a los resultados recientes de una casa encuestadora del país, que lo ubica en el primer lugar nacional dentro de una medición de aprobación junto con otros mandatarios estatales.

Señaló Riquelme que, aunque se trata de una noticia positiva a su labor, se trata solamente de un referente más y solamente lo lleva a buscar seguir en la misma línea, tratando de cumplir con la ciudadanía y dejando saldos favorables en su gestión como gobernador de Coahuila.

"Yo creo que eso nos debe mantener únicamente tratando de hacer mejor las cosas, no tiene un significado especial para mi, simplemente creo que hay una percepción adecuada de la gente en torno a un gobierno que he tratado que sea responsable, pero pues en la tierra, eso no tiene absolutamente que cambiar ni mi conducta, ni tampoco mi forma de trabajar, pues es un incentivo para seguir tratando de que la gente tenga una buena percepción del esfuerzo de un gobierno, no tiene un significado para mi en otro sentido, me faltan 574 días para terminar mi gobierno, a partir de mañana (sábado) 573 y estoy muy enfocado a terminar mis proyectos, a tratar de culminar pues cuestiones que son trascendentales para la entidad y sobretodo dejar un buen legado en materia de seguridad y desarrollo económico".

Recordó que específicamente en el desarrollo económico se tiene pendiente por arrancar el Corredor Económico del Norte, mismo del que busca que pueda ser terminado o avanzado en gran medida antes de 2023, justo cuando concluye su gestión como gobernador de Coahuila.

Cabe recordar que fue durante esta semana que la empresa "Consulta Mitofsky" publicó los más recientes resultados de aprobación ciudadana entre gobernadoras y gobernadores de todo México, por primera vez apareció Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, con el primer lugar y sobre otros mandatarios de entidades con mayor población.

