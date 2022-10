'Estoy harta', Paty Cantú explota tras rumores que aseguran que 'no tolera' a Belinda

Fue hace un par de semanas cuando se dio a conocer que Belinda formaría parte de los conciertos del 2000s Pop Tour, los cuales se llevarían a cabo en Monterrey y México.

Ante esto, a través de redes sociales, se comenzó a esparcir el rumor que aseguraba que Paty Cantú, una de las artistas que también forma parte de esta gira, no toleraba a la ex de Christian Nodal, por lo que no quería "ni siquiera compartir el escenario con ella".

Estas supuestas declaraciones causaron que miles de fanáticos de Belinda no dudaran en salir en su defensa y comenzaron a atacar a la cantante de Suerte, por lo que Paty "harta de esto" decidió utilizar sus redes sociales y trató de calmar el revuelo que estos rumores causaron.

"Por favor, a mis fans. Les pido que ni una palabra más negativa sobre nadie. Como lo he dicho mil veces. Yo no necesito hacer menos a otros para saber quien soy. Y nunca comparto a mujeres como mas o menos unas a otras. El rollo y el pleito lo están fabricando a fuera con mentiras", escribió en un tuit Paty Cantú.

Tras esto, la cantante aseguró que no permitirá otro ataque por parte de sus fans ni de externos: "No estoy de acuerdo con que fandoms de otros ni tampoco con que fans míos, ataquen a otros artistas ni a ninguna persona, punto"

"De mi lado, esa es la respuesta. Jamás condicioné a nadie y que dos mujeres no sean supercercanas no es sinónimo de que sean enemigas".

"No tengo más que respeto y admiración por el talento de mis compañerxs artistas. Cada uno aportamos algo distinto a nuestro arte y esto es como respuesta y consecuencia de lo que vivimos de manera personal. Lo demás que se topen por ahí, es clickbait. We are all queens!", finalizó.

Por su parte, Belinda aún no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, Paty espera que ella en algún momento también lo haga.