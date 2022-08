Esto sabemos de la supuesta demanda de JD Pantoja contra Twenty One Pilots

Juan de Dios Pantoja y las redes sociales tienen una relación de odio-amor, pues aunque el cantante ha desarrollado su carrera gracias a estas, también suele verse involucrado en escándalos. El nuevo que protagoniza involucra a la banda Twenty One Pilots.

En redes sociales circula un supuesto tuit en el que JD Pantoja señala que interpondrá una demanda contra la banda por haber plagiado un video musical del mexicano.

El rumor surgió luego de que apareció una captura de un mensaje de JD en la que le aseguraba a la banda que presentaría una demanda, ante la que el grupo responde señalando que no lo conocen.

"Mañana presentaré una demanda en contra de Twenty One Pilots por plagio en mi video musical. Ya nadie puede ser original carajo", se puede leer en el supuesto tuit de Pantoja. Ante lo que el Twitter de la banda le responde "we don't know who you are" (no sabemos quién eres".

Este rumor ha señalado miles de reacciones de parte de usuarios en redes sociales; sin embargo, al ingresar en sus redes sociales, en ninguna de las cuentas de los dos artistas aparecen los supuestos tuits, por lo que podría tratarse de una simple edición de Photoshop, todo con el propósito de generar polémica.

Los videos que involucran el supuesto plagio son el Roast Yourlself de Juan de Dios Pantoja y del tema Shy Away de Twenty One Pilots, ambos presentan una iluminación similar. Estos clips musicales fueron lanzados en 2018 y 2021, respectivamente.

Shy Away de Twenty One Pilots

Roast Yourlself de Juan de Dios Pantoja