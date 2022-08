'Esto no es lo peor', ex de Britney Spears expone videos de la cantante peleando con sus hijos

Las cosas para Britney Spears no han mejorado en lo absoluto, y es que a pesar de que ya quedó libre de la tutela en la que estaba desde hace más de 10 años, en donde no tenía ni voz ni opinión en su vida, ahora, la “Princesa del pop” enfrenta una nueva polémica con su expareja.

Y es que a lo largo de los últimos días, Kevin Federline, su primer esposo, aseguró que los hijos que tuvo con la cantante no querían verla, esto después de que su tutela se acabara.

“Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la vieron. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, dijo Kevin en una entrevista con el portal Daily Mail.

Tras estas declaraciones, la cantante se mostró bastante dolida con su expareja por revelar detalles que a él a no le correspondían: “Me apena escuchar que mi exmarido ha decidido hablar públicamente sobre la relación que existe entre mis hijos y yo”, escribió a través de redes sociales.

Esto desencadenaría una polémica entre el bailarín y la cantante, ya que tras las declaraciones de Britney Spears, Kevin publicó un par de videos en sus redes sociales en donde “destaparía” el trato de “Brit” con sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram se veían los videos en donde presuntamente Spears aparecía gritándoles a sus hijos mientras iban en su coche o estaban en su casa.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que ha pasado”, escribió Kevin Federline al pie de publicación.

“Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”.

En una de las dos grabaciones, se ve como Britney les pedía respeto a los pequeños: “Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’ No, no está bien. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo”, afirma.

Cabe destacar que una de las declaraciones, Britney comentó como había sido el trato que sus hijos le habían dado cada que la visitaban.

“Sé que los adolescentes son difíciles de tratar a esa edad, pero vamos, hay que ser odioso. Me visitaban, entraban por la puerta, iban directamente a su habitación y cerraban la puerta con llave. El monitor me decía que solo les gustaba estar en su habitación. Yo, como porque vienen a visitarme si ni siquiera me visitaban. Pero nunca dije eso porque tengo que ser amable”, escribió.