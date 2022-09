Esto fue lo que dijeron Harry Styles y Olivia Wilde sobre 'el escupitajo a Chris Pine'

Luego de algunas semanas en las que la teoría de que Harry Styles le escupió a Chris Pine durante una ceremonia del Festival de Cine de Venecia se ha estado olvidando, ahora ha hablado sobre el controversial tema la directora de Don't Worry Darling, Olivia Wilde, quien estaba sentada junto a ellos “cuando todo sucedió”.

Fue en su aparición en el programa The Late Show donde Wilde dijo “Harry no le escupió a Chris. Creo que es un ejemplo perfecto de que la gente buscará el drama donde sea que pueda. ¡No! Realmente no lo hizo”, mencionó entre algunos comentarios que el presentador Stephen Colbert lanzaba en forma de broma.

Por su parte, el pasado 7 de septiembre durante un concierto en Nueva York donde Harry hizo un comentario sarcástico al respecto.

“Es maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Solo aparecí muy rápido en Venecia para escupirle a Chris Pine. Pero no teman, estamos de vuelta”.