Esteban Villegas va por resultados desde el primer día

Esteban Villegas, gobernador electo de Durango, aseguró que su objetivo es dar resultados desde el primer día a la ciudadanía y no defraudar la confianza de la Comarca Lagunera. Para ello habrá de coordinarse en temas de movilidad, seguridad e inversiones con Coahuila, mientras que buscará trabajar de la mano con el gobierno federal para concretar proyectos en beneficio de los duranguenses y del resto de la Comarca Lagunera.

Dijo que una prioridad es la generación de un polo de desarrollo de los más importantes del país en materia industrial en La Laguna y que con ese propósito se reunirá con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con quien ya habló por teléfono y a quién considera un gran amigo y un gran gobernador.

Comentó que tratará de tener una visión conjunta respecto a la Comarca Lagunera, para lo cual consideró muy necesario incrementar la mejora de infraestructura de Gómez Palacio y Lerdo, para que cuenten con las condiciones que sean atractivas para las empresas, que generan buenos empleos y que se instalen en la zona.

Habló de la necesidad de contar con un anillo periférico interior en Lerdo, ciclovías en ambos municipios, varios pasos deprimidos y se abordará con las autoridades de Coahuila el tema del periférico, que ya se encuentra muy saturado. Respecto al proyecto de Agua Saludable, el objetivo es que avance lo más rápido posible.

También dijo que ha mandado mensajes al Gobierno Federal, en el sentido que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrá las puertas abiertas en Durango y que tendrá un gobernador y alcaldes amigos, pues todos son conscientes de la necesidad que hay de trabajar de la mano.

"Yo le quiero explicar qué tipo de proyectos traemos, porque los queremos. Hay que identificar que el presidente tiene una forma de hacer política distinta a lo tradicional y algunos les parecerá bien y a otros no, pero así es y él va a durar todavía dos años y medio más, entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder buscar que, además del presupuesto que ya tenemos, pueda meterle a otros proyectos en el estado", aseguró Villegas.

Reconoció que hay una deuda histórica con la Comarca Lagunera y aseguró que será muy cercano a La Laguna, puesto que ha hecho compromisos tanto con Homero Martínez, como con Leticia Herrera y con la ciudadanía de estar muy frecuentemente en La Laguna, tratando de empatar su agenda con la del gobernador Riquelme, porque hay temas fundamentales que se tienen que tratar de manera conjunta y que competen a esta zona metropolitana en temas como movilidad, seguridad y el tema económico, específicamente las inversiones.

"Imagínense que estuviéramos Miguel (Riquelme) y yo en una gira juntos por diferentes partes del mundo tratando de generar inversión para La Laguna, porque (la zona) es una completa, generamos lo mismo, somos los mismos y no tenemos por qué tener divisiones", aseguró.

Respecto a las finanzas estatales, dijo que solamente el que trae la olla sabe lo que trae adentro y aseguró que como sea lo sacará adelante sin ponerse a llorar ni echar culpas.

" Y no vamos a estar llorando de cómo se quedó. Vamos a hacer un análisis y se los vamos a presentar; les vamos a decir esta es la circunstancia del estado, esta es la complicación, pero también en las complicaciones tendrá que haber rutas, porque la gente nos elige para responderle, no para estarnos quejando de cómo nos dejaron las cosas. Hay que agarrar el toro por los cuernos. No es tan fácil gobernar pero para eso nos eligió la gente", reconoció.