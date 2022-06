'Ya estuve del otro lado', dice Esteban Villegas que tomará triunfo con humildad

El gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, dijo que no realizará una cacería en contra de la exalcaldesa de Gómez Palacio y su contrincante en la campaña, Marina Vitela, ni contra nadie y aseguró que él tomara su triunfo en las urnas con humildad porque ya le tocó estar del otro lado, haciendo referencia a que hace seis años el voto no lo favoreció.

Ante medios de comunicación durante una visita que realizó a La Laguna con motivo de la coordinación que busca tener con los alcaldes electos de Lerdo y Gómez Palacio, Homero Martínez y Leticia Herrera, respectivamente, y con motivo además del cumpleaños de esta última autoridad, Villegas mencionó que recientemente alguien le preguntó que para cuándo habría un festejo por su triunfo a lo que contestó que festejaría con mucho trabajo.

"No es un tema de soberbia. Aparte yo ya estuve del otro lado y creo que el festejo sería como burlarte del que perdió y nosotros desde el primer momento queremos tomar el triunfo con mucha humildad, con mucha calma, con mucha prudencia, con altura de miras. Ya como gobernador electo en unos días más y como alcaldes -ya que nos den el acta- tenemos que gobernar para todos y el mensaje para los que votaron por nosotros es decirles muchas gracias por su confianza, no les vamos a fallar y para los que no votaron por nosotros decirles que nosotros estamos con las puertas abiertas porque también son ciudadanos porque a lo mejor piensan un poco diferente porque los convenció otra opción pero nosotros los vamos a convencer con hechos y con trabajo de que fue una buena decisión", aseguró.

Respecto a las denuncias en contra de Marina Vitela, aseguró que quien haya actuado mal tendrá que asumir sus consecuencias pero de inmediato aclaró que no se va a distraer en hacer una cacería de nada y que ya ha mandado mensajes de que hay que hacer un trabajo de reconciliación porque Durango lo merece.

También comentó que no van a tapar absolutamente nada pero que no es trabajo del gobernador sino que hay autoridades competentes en la materia y aseguró que se enfocará en trabajar desde el primer día y que si alguien falló o cometió algún delito la ley es muy clara.

¿Su opinión sobre Enrique Benítez?

Respecto al exdiputado local y expresidente estatal del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien desde un principio daba por perdida la elección a la gubernatura si el candidato era Villegas el hoy gobernador electo e incluso se sugirió que Benítez apoyaría a una opción distinta con su voto dijo que cada quien es libre de tomar decisiones pero que no se detiene en el pasado.

"Cada quién toma sus decisiones en su momento en lo político. Se lo voy a dejar eso al partido porque no hay en mi persona ningún tema de confrontación, ni de rencor, ni absolutamente de nada. Nosotros le damos la vuelta a la página rápido pero ya si el partido determina alguna acción serán ellos los que hagan lo correspondiente", comentó.

También adelantó que hará un llamado a todos los partidos y a los diputados federales, a los senadores y los diputados locales a trabajar en coordinación porque en septiembre, al inicio de su administración lo más importante y lo primero es el presupuesto de Durango.

"Entonces creo que ya tenemos un equipo que estamos trabajando en un proyecto para que en cuanto llegamos rápido tengamos ya el proyecto hecho y que no nos agarre sin tener la documentación necesaria para llevarlos a México".

Comentó que si visión es la de dignificar la política porque la gente cada vez cree menos en la política y en los partidos y en los personajes "porque nos alejamos entonces creo que esta es una oportunidad que la vida y la gente nos da".

Señaló que dejará cuerpo, alma y corazón tanto en la Comarca Lagunera, en el estado y en sus diferentes regiones para convencer con hechos a la población.