Este fin de semana, Eduin Caz enciende alarmas al usar máscara de oxígeno

Este fin de semana, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir una fotografía en sus redes sociales en la que aparecía usando una máscara de oxígeno.

Desde ese momento iniciaron las especulaciones sobre el estado de salud del cantante y los rumores de que se cancelaría su presentación en el medio tiempo de la NFL comenzaron a circular. Sin embargo, fue el propio Caz quien salió a aclarar cómo se encuentra y qué fue lo que pasó.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de "Ya supérame" explicó que las bajas temperaturas le ocasionan problemas para respirar, es por ello que se vio en la necesidad de recurrir a la ayuda de un tanque de oxígeno; sin embargo recalcó que se encuentra bien.

Evento de la NFL sigue en pie

Asimismo, el cantante pidió a sus fans que no se preocuparan pues los conciertos que tenía programados para los próximos días, incluyendo el de la liga estadounidense no serían cancelados: "No se preocupen plebada, ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho, pero aquí hay tiro. Confirmadísimos los eventos del fin de semana", escribió.

Incluso, hace la mañana de este lunes, Caz y compañía anunciaron su llegada a la Ciudad de México y casi de inmediato se dirigieron hacia el estadio Azteca para realizar las pruebas de sonido y checar todos los detalles para esta noche.

Cabe aclarar que este no es el único problema de salud que enfrenta el cantante; pues desde hace tiempo le fue detectada una hernia hiatal. Esta situación lo ha llevado en un par de veces hasta el hospital pues ha tenido complicaciones por su manera de beber.

Grupo Firme se presentará durante el medio tiempo del partido entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona, el evento será televisado y se espera que los originarios de Tijuana toquen, por lo menos un par de temas o un popurrí de sus mejores éxitos.