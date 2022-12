'Este festival es una mier...', León Larregui explota contra evento estadounidense

Una de las presentaciones que León Larregui, vocalista de Zoé, ofreció a sus fans de Estados Unidos se ha vuelto viral; sin embargo, lo que dio de qué hablar no fue la música del cantante o el recibimiento del público, sino las declaraciones que hizo en pleno escenario contra la organización del evento.

Larregui formó parte del Festival Bésame Mucho, que se llevó a cabo este pasado fin de semana en California y aunque muchos iban dispuestos a pasar un gran momento, quedaron sorprendidos al escuchar al cantante quejarse de los problemas técnicos justo a mitad de su show.

Pero eso no fue todo, el intérprete de "Vía Láctea" también habló sobre la mala organización del recital y aseguró que lo único que buscaban era hacerse de dinero sin importar los artistas ni mucho menos el público.

"(Esto) Es lo que se llama: 'vamos a hacer dinero rápido'. Sí se oye muy mal, este festival es una mierda, totalmente desorganizado", agregó.

Desata críticas en su contra

Tras salir a la luz esta grabación, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos criticaron la actitud del cantante y aseguraron que su molestia se debió a que no tuvo un lugar estelar en el evento, mientras que otros aseguraron que se había subido al escenario en estado de ebriedad.

"Creo que se molestó porque no le dieron el estelar", "Un profesional con humildad se hubiera puesto a cantar y hubiera armado buen ambiente, en lugar de lloriquear", "Estaba ardido porque 10 minutos antes de salir estaba tuiteando contra la FIFA", "El secreto de León es que siempre está ebrio", "León siendo León", son algunos comentarios que pueden leerse en la publicación del video.

Pero no todo fue tan malo, pues varios seguidores le dieron la razón al músico, al asegurar que no sólo hubo una mala organización, sino que los artistas tuvieron fue muy poco: "Tiene razón este festival siempre ha jugado con nuestros sentimientos", "Tenían excelentes artistas y les dieron muy poco tiempo", "Obviamente está molesto porque todos pagaron un boleto y no pudieron hacer una buena presentación por la mala organización", "La pura verdad, aunque les duela", agregaron.

El video ya lleva más de 80 mil me gusta y ha sido compartido una infinidad de veces; sin embargo, el cantante no se ha pronunciado al respecto. De lo que sí habló en las redes sociales fue del mundial de Qatar y explotó contra la FIFA y Messi, alentado por su "orgullo nacional".