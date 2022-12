Estas tres exestrellas Disney competirán para saber quién es la mejor

Este lunes se revelaron las nominaciones de los Golden Globes 2023, premios para lo mejor de la televisión y el cine.

Por primera vez, tres figuras nacidas en Disney Channel: Jenna Ortega, Zendaya y Selena Gomez, obtuvieron una nominación para esta premiación.

Tanto Jenna como Selena, están nominadas en la categoría de Mejor Actriz en una serie de televisión musical o de comedia, así como sus respectivos shows: Merlina y Only Murders in the Building, también compiten en la categoría de Mejor serie de televisón musical o de comedia.

Mientras que Zendaya, obtuvo una nominación por su aclamada actuación en Euphoria por la segunda temporada, aunque ella compite en la categoría de Mejor actriz en una serie dramática.

Aunque de generaciones diferentes, las tres actrices comparten haber iniciado sus carreras en Disney.

Selena Gomez lo hizo en la comedia Los Hechiceros de Waverly Place, así como protagonizó las películas Programa de Protección para Princesas y Los Hechiceros de Waverly Place, la película.

Por otro lado, Zendaya inició su carrera en la serie Shake It Up, en donde compartía créditos con Bella Thorne. Además, hizo varias películas como Zapped y Frenemies. Su último trabajo en el canal fue la serie K.C. Undercover, de la cual fue productora y protagonista durante cuatro temporadas.

La más reciente es Jenna Ortega, quien antes de convertirse en una "scream queen", se abrió camino con la serie Stuck in the Middle, así como prestarle su voz a la Princesa Isabel en la serie de Elena of Avalor.