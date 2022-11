Estas son las mujeres con las que Vicente Fernández habría engañado a Doña Cuquita

Doña Cuquita siempre fue feliz con su esposo y nunca le han importado las cosas que se han dicho. Incluso, hace unos días atrás brindó una conferencia de prensa en el marco de un altar que se inauguró en honor a su fallecido esposo. Allí los reporteros le hicieron algunas preguntas incómodas que no tuvo problemas en responder.

Desde que conocemos a Doña Cuquita ella siempre ha justificado las supuestas infidelidades de su marido. "A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa", volvió a dejar en claro.

Incluso la esposa de Vicente Fernández aseguró que "él era muy él, él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, ¿quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, verdad, no los detiene nadie".

Merle Uribe

Este fue uno de los amoríos que más sonó en la vida de Vicente Fernández. Incluso la bailarina lo llegó a reconocer en algunas entrevistas. Ella misma reveló que el inicio de esta aventura fue en los palenques y que el cantante le dejó en claro que nunca dejaría a su esposa desde un principio.

Patricia Rivera

Durante años se dijo que el hijo de la ex reina de belleza era de Vicente Fernández. Sin embargo, fue con un examen de ADN que se logró confirmar que no era el padre. Ellos se conocieron mientras trabajaban en la película "El Arracadas".

Manoella Torres

Vicente Fernández conoció a la cantante mientras grababan una película. Durante todo el rodaje el rumor circuló con fuerza, sin embargo, todo acabó junto con el final de la producción.

Angélica María

La actriz terminó desmintiendo haber tenido algo con el cantante de regional mexicano. Pero nadie puede negar que algo más había entre Vicente Fernández y Angélica María.