Estas películas y series se van de Netflix en enero

Todo principio tiene un fin, y eso, se sabe.

Como cada mes, Netflix ha dado a conocer las películas y series que quitará de su catálogo en enero del próximo año.

El primero de enero se retirarán el exitazo de Emily Blunt, Un lugar en el silencio y Los hijos de la calle, con Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric y Brad Pitt.

Chicos buenos, con Jacob Tremblay y Keith L. Williams; El descanso, con Cameron Díaz y Kate Winslet y The Paper de igual manera se irán de la programación

Lo mismo ocurrirá con El chacal (1997), Misión: seguridad máxima (1998), Black Hawk Down (2001). Me llaman Radio (2003), Los secretos del poder (2009), Enemigos públicos (2009), Plan B (2010), Inside Job (2010), Battleship (2012), La teoría del todo (2014), Shaun the sheep, the farmer’s llamas (2015); más las temporadas de las series animadas infantiles Timmy y sus amigos (2010), Shaun el cordero (2016), Ted (2012) y Kung Fu Panda 3 (2016).