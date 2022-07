Estamos en un momento epidemiológico de alta transmisión en todo el país: Moscoso González

“Hay que recordar que estamos en un momento epidemiológico de alta transmisión en todo el país, inclusive varios países a nivel mundial, simultáneamente están atravesando por esta situación que estamos atravesando aquí en México", manifestó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.

Lo anterior, tras cuestionarle si estos incrementos derivan del relajamiento de la población en seguir con las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios. Y refirió que el número de transmisiones de Covid-19 está registrando un incremento constante semana a semana epidemiológica, de hasta un 15 por ciento.

El funcionario estatal detalló que, hasta el momento no se han llegado a registrar cifras de tres dígitos, es decir, mayores de 100 casos positivos por día; sin embargo, precisó que diariamente son alrededor de entre 40 a 50 casos los casos positivos a SARS-Cov 2 que se están registrando en la región que atiende la dependencia a su cargo.

"Esta quinta oleada se debe también, por la sub variante o las sub variantes que van resultando de las transmisiones en lugares donde hay baja tasa de vacunación; y eso expone al virus a tener una nueva sub variante y está nueva sub variante, tener la probabilidad de ser o más transmisible o que pueda burlar los mecanismos inmunológicos de las personas que han sido vacunadas", explicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Sin embargo, recordó que en los meses pasados se vio una baja circulación del virus, una muy baja ocupación hospitalaria y prácticamente ante una semaforización verde, es decir, con riesgo bajo de contagios; pues no hay un mecanismo que se restrinjan las actividades y se liberen todas las actividades, da un sentido de que ya no estamos en pandemia.

“Y definitivamente, esto induce a que la población baje la guardia y se cuide menos. Esos factores, en donde hay una circulación importante del virus y la población no tenga bien consciente que aún no se ha acabado la pandemia y baje la guardia, pues resulta en las altas transmisiones que estamos viendo actualmente”, concluyó Moscoso González.