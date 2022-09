'Estamos de celebración', Ha*Ash cumplen 20 años de carrera y regresan a Torreón

Las hermanas Hanna y Ashley tienen mucho porque estar felices. Acaban de sacar un nuevo disco HaashTag, llegaron ya a 20 años de carrera y además este sábado primero de octubre volverán a Torreón.

Definitivamente, las Ha * Ash están de fiesta y qué mejor que compartir su emoción con los laguneros que por medio de una entrevista exclusiva que Ashley dio a El Siglo de Torreón en la que hablaron de su álbum y su visita al Coliseo Centenario.

"Estamos sonriendo de oreja a oreja, estamos de celebración. Hay gira nueva, música nueva, sencillo nuevo y estamos celebrando dos décadas de carrera. La verdad, no podemos pedir más", mencionó bastante contenta.

(FOTO: ESPECIAL)

La cantautora expresó que venir a Torreón es algo que de igual manera las tiene muy motivadas, ya que, "sabemos que en La Laguna nos quieren mucho y créanme que el cariño es recíproco".

"Vamos a llevarles este sábado nuestra nueva gira de nombre Mi salida contigo, estamos echando la casa por la ventana con este tour. Considero que es la producción más grande que hemos tenido, nuestro deseo es que la gente que vaya al show diga, 'wow, dieron un levantón", sostuvo.

Ashley se mostró emocionada de saber que en Torreón, México y en muchos países las canciones de Ha*Ash forman parte del "soundtrack" de las vidas de múltiples personas.

"Yo juré que yo era la única que escogía mal y que me iba muy mal en el amor y ya me he dado cuenta de que no soy la única y eso me da gusto porque en los conciertos, como estos que se llaman Mi salida contigo, los estamos invitando a que tengan una salida con nosotras y normalmente en las primeras citas lo que haces es hablar de cómo te ha ido en el amor para no repetir errores y eso es lo que pasa en los shows.

"Tenemos canciones más de desamor, que de amor, pero ver cómo las personas dedican las canciones y las cantan y se desahogan, le dan todo el sentido y el valor a nuestro trabajo", mencionó.

La artista mencionó que la honestidad en sus canciones podría ser la razón por la que han logrado mantenerse durante tanto tiempo en los escenarios.

"Lo que tratamos de hacer es disfrutar y agradecer cada día que tenemos la oportunidad de hacer lo que amamos realizar y que la gente nos siga dando un espacio en su corazón y en su música; cuando componemos somos muy transparentes, no ponemos barreras y lo que ustedes escuchan es lo que realmente nos ha pasado, mientras más compones al desnudo con más corazones te vas a identificar".

Aceptó la cantante que cuando comenzaron su trayectoria, jamás imaginaron que se volverían, "las reinas de la taquilla".

"La verdad, Hanna y yo, no esperábamos ni tener un disco, pero cada disco que tenemos y cada escenario que pisamos, estamos mil por ciento agradecidas porque sabemos que estamos aquí gracias a la gente".

Sobre su nuevo disco, HaashTag, la artista compartió que está, "increíble".

"Es un material que contiene las nuevas historias que nos ha tocado vivir. Recién lanzamos el sencillo con Kenia Os, Mi salida contigo, ella es una tipaza. Hannah y yo compusimos esta canción y luego se sumó Kenia Os".