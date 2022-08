Estalla sobrino de Jackson contra 'nuevo rey del pop'

Harry Styles es actualmente uno de los artistas más queridos y admirados por el público, y es que a lo largo de su carrera, la cual empezó en el año 2010 tras pertenecer a la banda One Direction, el cantante británico ha gozado de gran popularidad.

Fue debido a esto que el lunes Harry encabezó la portada de la revista The Rolling Stone, en donde conversó sobre su sexualidad, sus relaciones, su nueva música y su futuro en el mundo del cine.

Sin embargo, lo que más llamó la atención entre el público fue al ver que la revista lo nombró como el nuevo "rey del pop", un título que hasta el día de hoy sigue conservando Michael Jackson y del cual ha sido peleado durante años.

Al título de la edición, la revista colocó la leyenda "El nuevo Rey del pop que encendió el mundo en llamas", y es que a pesar de que Styles tiene una prolífica carrera, varias personas no estuvieron muy de acuerdo con este nombramiento, entre ellos el sobrino de Michael Jackson.

Y es que a través de sus redes sociales, Taj Jackson cuestionó este título y aclaró que esto era una completa falta de respeto a la memoria de su tío.

"No hay nuevo Rey del Pop. Rolling Stone no posee este título y no se lo ganó, mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio. El título le pertenece al hombre negro que trabajó desde que tenía 5 años, que era un veterano para los 15, rompió las barreras raciales y revolucionó la industria musical", señaló.

Por otro lado, Taj sostuvo que esto no era en contra de Harry Styles, ya que destacó que él era "mega talentoso", sin embargo, consideraba que él "merecía su propio título". Por el momento, la revista no ha señalado nada al respecto.