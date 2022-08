Esta sería la condición que Luis Miguel le puso a Aracely Arámbula para ver a sus hijos

Fue hace un par de años cuando Aracely Arámbula y Luis Miguel protagonizaron una de las relaciones más queridas y habladas por el público, de este matrimonio nacieron dos hijos, Miguel y Daniel, quienes ya tiene 15 y 13 años respectivamente.

Lamentablemente, tras la separación en el año 2009, Aracely se quedó con los pequeños por ley, por lo que ahora Luis Miguel pasaba a visitarlos cuando se le permitía, sin embargo, todo parece indicar que estos encuentros podrían llegar a su fin.

Y es que de acuerdo con varios medios, entre ellos el portal Infobae, el cantante tenían una relación “muy incómoda” con los familiares de Aracely, incluso cuando estaban aún eran pareja., por lo que Luis Miguel habría pedido que su fallecido suegro, Manuel Arámbula estuviera presente cuando convivía con sus hijos, ya que con él no tenía problemas.

Lamentablemente con la muerte del señor esto podría haber llegado a su final.

Según se informó, el problema de ‘El Sol’ con la familia de su ex se debió a su cuñado, Leonardo Arámbula, quien aparentemente era el que compartía detalles sobre la vida privada de ambos con los medios de comunicación, algo que no le habría parecido al cantante.

Por otro lado, una de sus amigas más cercanas, Alessandra Zurek, ha comentado que esta condición no era la razón del porqué el cantante no visitaba tanto a sus hijos, sino que más podría tratarse de otra cosa.

“Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos, no porque no quiera, pienso que ahí hay algo más”, dijo para el programa De Primera Mano.

Por el momento, Luis Miguel no ha confirmado esta información.