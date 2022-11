Esta noche no me voy a callar más: Belinda revela que vivió maltrato en una de sus relaciones

La llamada Princesa del Pop, Belinda, ha regalado momentos divertidos en redes sociales con su tour ¡Libertad:! Báilala! 2022, sin embargo, en esta ocasión sorprendió a algunos seguidores, pues en medio de un concierto reveló que en su pasado amoroso sufrió maltrato.

Usuarios de TikTok compartieron el video en donde la intérprete de Boba niña nice aseguró que nunca más se volvería a quedar callada ante una situación así.

El momento se dio minutos antes de que interpretara el tema K-Bron, una canción que habla sobre el desamor y la ruptura de una relación tóxica.

Anteriormente, algunos especularon que el lanzamiento fue dedicado a Nodal, ya que salió posterior a la polémica donde el intérprete de Botella tras botella exhibió una supuesta conversación en la que ella se intentó aprovechar de su dinero.

Frente a la mirada de los espectadores, Belinda expresó que en ocasiones las mujeres tienen miedo de hablar cuando sufren algún tipo de violencia.

"La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros", dijo.

Y agregó: "Todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más", seguido de esto dedicó la canción a todos "los cabro…".

Por lo que el público reaccionó con aplausos y gritos. Ante la revelación de la también actriz, algunos usuarios lo relacionaron con Nodal, pero Belinda no ha dado declaraciones al respecto.

Por otra parte, en los comentarios del video un usuario explicó que K-Bron era un proyecto que la cantante ya tenía en planes, pero no había salido a la luz por supuestas complicaciones.

Belinda "lanza" contundente mensaje a exparejas que se tatuaron en su honor

Fue durante una presentación en México donde Belinda se acercó a convivir con sus fanáticos. Entre la multitud, un joven de nombre Alberto le pidió a la mexicana que le pusiera su nombre en el brazo con un plumón para "tatuárselo", ante esto, la intérprete del "Sapito" le dijo: "Te tatúas porque quieres eh, no porque yo te obligo", situación que provocó risas entre los espectadores.

Beli no defraudó a su fan, pues le cumplió su deseo y lo "marcó" para toda su vida: "Alberto, ¡estás tatuado por siempre! Aunque te los borres ahí van a estar ¡eh!", expresó la cantante.

El cómico momento fue grabado por el resto de los espectadores, quienes además lo compartieron en redes sociales.

Seguido de esto, Beli pronunció la oración con la cual fue identificada hace algunos meses: "Santa Belinda de los amores, patrona de los enc…, reina de amarres, viva el sapito encantado. Te pido que me hagas el milagro, para que se enamoren de mí y que lo lleven tatuado, ¡amén!".

Aunque Beli no mencionó el nombre de ninguno de sus exnovios, ni dejó en claro si el mensaje iba para ellos, algunas personas especularon que se trató de una indirecta para los enamorados famosos que cubrieron la muestra de afecto colocándose otros dibujos encima.