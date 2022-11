'Está complicado'; famosos tienen esperanza en la Selección Mexicana, pero son realistas

Este martes por la mañana, tiempo de México, la Selección Nacional de Futbol arranca su camino en la Copa del Mundo en Qatar y las expectativas, en general, no son altas entre los aficionados al deporte.

El primer partido será contra Polonia y el sábado se enfrentará a Argentina, para cerrar días después la fase de grupos midiéndose con Arabia Saudita, en aras de calificar a octavos de final. El sueño de cada mundial desde 1994 es llegar a cuartos de final, o el famoso "quinto partido".

Como en todos lados, en la comunidad artística hay optimistas sobre la participación de México y otros que sólo esperan que el balón ruede. Entre sus apuestas también aparecen las reflexiones al ser uno de los mundiales más controvertidos por acusaciones de corrupción o que echaran mano de miles de trabajadores migrantes para construir los estadios en las peores condiciones de empleo.

El ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, señala: "Primero me parece una pena que el Mundial sea ahí, un lugar totalmente anticlimático, un lugar que no es futbolero", dice el director.

"Que hayan cambiado la fecha del verano (cuando se realiza usualmente) a ahora, que la FIFA haya subordinado esta decisión absolutamente absurda en un país donde tiene leyes contra las mujeres… hay algo que no me entusiasma esta vez con el Mundial, para ser honesto".

Édgar Vivar: "Me gusta el Mundial, ¿quién se puede abstraer de eso?", asegura el actor. Aunque espera que no sea una goliza es sincero: "Desearía que México llegara a cuartos de final y con eso me conformaría, pero posibilidades les veo pocas. Empezando por Polonia los pronósticos son 6 a 1 (a favor del país europeo) y no lo puedo creer... me gustaría tragarme mis palabras, lo juro".

Gael García: En la ficción el actor ha enfrentado la expectativa de un partido ("Rudo y cursi"); sobre la Selección confiesa: "Hay esperanza, soy inocentemente optimista. Espero que ahí dentro de toda la locura encuentren algún desparpajo, algún desmadre ahí. Creo que Guardado (Andrés, mediocampista) va a ser un factor fundamental de eso, el que de alguna manera va a decirles: ‘esto va más allá’".

(FOTO: ARCHIVO)

Toño Mauri: Aunque el escenario contra Polonia y Argentina se ve complicado, todo puede pasar, asegura el actor. "Sé que han pasado cosas complicadas (en resultados del equipo), pero lo importante van a ser los juegos de ese momento. Tenemos un país que es muy eufórico, creyente, y esa fuerza de la fe mueve montañas. Yo sé de eso".

(FOTO: ARCHIVO)

Enrique Arrizon: El joven protagonista de la serie "Acapulco" es de los más positivos hacia El Tri: "Yo a México lo veo bien. Hay chavos con garra, para muchos es su primera Copa y creo tiene un factor de emoción, de sudar la playera. Es la Selección en la que más confío de las que he visto. Pienso que puede llegar más adelante. Contra Polonia ojalá le vaya bien".

Daniel Martínez: Daniel entiende que la opinión popular no sea muy optimista con la Selección por los resultados en los últimos juegos, sin embargo, trata de verlo de otra manera. "Me gusta el equipo, pero sé que Lewandowski (Robert, delantero de Polonia) es una bestia, ya no hablemos de Argentina. Pero pueden pasar muchas cosas y además, México siempre le complica los juegos a Argentina".