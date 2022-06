'Espero que se arreglen las cosas', dice gobernador de Coahuila sobre PRI nacional

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se pronunció respecto a la situación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional, sin profundizar en mayores críticas y fue claro al indicar que espera que "se arreglen las cosas", en referencia a las recientes derrotas electorales y las notas negativas que se han dado alrededor de la dirigencia nacional.

Fue durante este lunes que medios de comunicación en Torreón lo cuestionario sobre la posibilidad de que encabece la dirigencia nacional del mismo PRI, o bien, de que sea tomado en cuenta como posible candidato a la Presidencia de la República en 2023; al respecto el mandatario coahuilense descartó ambos escenarios, además destacó que en todo caso busca concluir con su periodo como gobernador y por el que fue electo.

"Respecto a cualquier aspiración que pudiera tener el gobernador de Coahuila es falso, yo termino aquí el gobierno para el cual me eligió la gente, es una responsabilidad y es además un reto dentro de todo lo que yo me comprometí con la sociedad coahuilense, tengo los pies en la tierra, no ando aspirando a nada más, yo quiero terminar bien, quiero terminar la encomienda que me dio la sociedad y no tendría porqué estar tampoco abonando a los momentos por los cuales está pasando el partido (PRI) en forma negativa, espero se arreglen las cosas, desde el PRI en Coahuila vamos a poner nuestro granito de arena y sobre todo yo soy gobernador priísta, a mucho orgullo, mi obligación es gobernar bien para que mi partido tenga la mayor facilidad en el proceso 2023, de convencer al electorado y por último, yo no acepto embajadas”, declaró.

También dedicó comentarios a las arengas que lanzaron personajes de Morena durante el fin de semana pasado en el Estado de México, en las cuales advirtieron que tendrán definidas candidaturas a más tardar el próximo 20 de julio, precisamente para encarar las próximas elecciones estatales en el mismo Estado de México y Coahuila.

Al respecto, Riquelme criticó que "no se saben el calendario electoral de Coahuila, se aventaron una arenga ahí en el Estado de México, yo creo que andan muy contentos y pierden la noción de los tiempos electorales de cada entidad, además que ya van tarde".