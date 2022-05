'Eso no es de hombres, Esteban', se lanza Marina Vitela contra Villegas

Tras los señalamientos que se hicieran públicos en el diario El Universal, de circulación nacional, sobre supuestas triangulaciones de contratos, la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela Rodríguez, se lanzó en contra del también candidato, Esteban Villegas Villarreal.

Esto luego que se involucran a sus hijos en tales señalamientos, en los que presume fueron socios de empresas gomezpalatinas en las que se vieron beneficiados con una serie de contratos.

Constructores niegan relación con Marina Vitela, consideran 'error' lo señalado por medio

"Ustedes me han visto trabajar día con día y no es correcto que un grupo de cobardes vengan acá a descalificar de la manera más vil a mi familia, yo aguanto todo lo que quieran lo he aguantado las embestidas, han sido brutales a mi familia a mi persona pero le doy un mensaje a Esteban: sabes perfectamente que es mentira, Esteban, y sabes el daño que les haces a mis hijos porque los conoces y sabes que los he formado yo y con muchas adversidades y no es correcto que hagan eso, eso no es de hombres", dijo.

Cabe mencionar que ayer, David Carlos Sánchez Medrano, apoderado legal de Obras Civiles de la Laguna S.A de C. V, aclaró que ni la empresa que representa así como CRIB Ingeniería y construcciones S.A. de C.V no tienen ni han tenido relación con Marina Vitela Rodríguez ni con sus hijos ni con el síndico Municipal Cuauhtémoc Estrella, esto luego de también fueran involucrados.