Constructores niegan relación con Marina Vitela, consideran 'error' lo señalado por medio

David Carlos Sánchez Medrano, apoderado legal de Obras Civiles de La Laguna, S. A de C. V. aclaró que ni la empresa que representa así como CRIB Ingeniería S.A. de C.V tienen ni han tenido relación con Marina Vitela Rodríguez actual candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia, y considera que todo haya sido por una confusión en el que se les haya relacionado con una supuesta “triangulación de contratos”.

Fue en el diario El Universal en el que se hace mención de la empresa CRIB Ingeniería S.A.P.I DE C.V que es completamente ajena a la empresa gomezpalatina CRIB Ingeniería S.A de C.V.

“La empresa a la que hace referencia la nota CRIB Ingeniería S.A.P.I de C.V yo me imagino que fue un error espero que no sea una cuestión de mala fe ni mucho menos. Si se entra la página CRIB Ingeniería aparece una empresa gomezpalatina SA de CV. Mismo nombre, son dos empresas diferentes, la que hace referencia, es una S.A.P.I, y la gomez palatina en es una S.A de C. V”, aclaró Sánchez Medrano.

Y es que en el artículo, también se involucra a la empresa que representa por supuestamente haberse beneficiado con contratos en el trienio en el que Vitela fue alcaldesa.

“Puedo afirmar que en todo el trienio de la señora Vitela no hemos tenido ni un solo contrato, con el gobierno municipal no tenemos relaciones. Lamentablemente insisto en que fue un error. No verificó el nombre de la empresa”, insistió Sánchez, quien también negó relación alguna con los hijos de Marina Vitela así como con el síndico Cuauhtémoc Estrella, de quien también se hace referencia.

Aclaró que sí se tiene relación comercial con la empresa CRIB Ingeniería S.A DE C.V, “Obras civiles de La Laguna sí tiene relaciones comercial, con la cual Obras y Puentes de La Laguna sí tiene relaciones comerciales pero que no tiene ninguna relación con los hijos de la señora vitela ni con la señora Vitela.

La aclaración dijo, se hace ante las posibles repercusiones negativas que se pudieran generar en un futuro. Además, adelantó que se analiza posibles acciones legales en caso necesario.

“Definitivamente por eso es la razón por la que queremos aclarar, nosotros somos una empresa que tenemos 20 años trabajando desde cero, que hemos creado un prestigio, hemos creado una empresa seria, en donde este tipo de situaciones que nos involucran de triangulaciones presuntas contratos, obviamente nos afecta”, dijo.