Ese incidente, 'INE'

No se dejen engañar por la buena y sin duda carísima publicidad que pagan estos sinvergüenzas cuyos nombres verán más adelante. Esto que les platico a continuación ustedes mismos, ciudadanos, deben aprender a buscar para saber cuáles son en realidad los auténticos argumentos que tienen algunos para explicar a la gente que es "libre gracias al INE".

Estos son los gastos que los ciudadanos de este país debemos sufragar dizque para tener elecciones limpias:

Lorenzo Córdova que acaba de regresar de un super viaje a Estrasburgo, Francia, y cuyo padre Arnaldo fue un GRAN SEÑOR que se avergonzaba de su hijo, es de momento el presidente del INE hasta abril de 2023 y gana al mes mucho más que el presidente de la República: $262,634 pesos al mes.

Y sus empleados personales NOS CUESTAN a los mexicanos:

Recepcionista gana : $32,335.00 brutos

Chofer-motociclista-mensajero: $32,335.00 brutos

Chofer personal: $47,577.00

Secretaria técnica: $117,338.00 brutos

Secretaria de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o Equivalente: $32,335.00 brutos

Secretario particular de Presidencia del Consejo: $189,888.00 brutos

Secretaria privada del consejero: $89,053.00 brutos.

LOS BRUTOS SON O SOMOS LOS CIUDADANOS ACEPTANTES de esa aberración…

El otro sinvergüenza que está en el INE, llamado "Consejero Electoral" , Ciro Murayama originalmente de la Universidad de Madrid, también gana lo mismo: $262,634 pesos al mes y tiene una runfla de empleados a su servicio que igual ganan dinerales. El pueblo carga sobre sus espaldas los siguientes suelditos para tener democracia:

Recepcionista: $32,335.00 brutos

Chofer-motociclista-mensajero: $32,335.00 brutos

Chofer personal: $47,577.00

Secretaria técnica: $117,338.00 brutos

Secretaria de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o Equivalente: $32,335.00 brutos

Secretario particular de Presidencia del Consejo: $189,888.00 brutos

Secretaria privada del consejero: $89,053.00 brutos

Chofer: $38,067.00 brutos

Secretaria: $49,733.00 brutos.

Alguien que sabe muy bien de qué se trata y que se llama Ricardo Salinas Pliego escribió en El "Universal", platica lo siguiente:

"1. El INE se encuentra "secuestrado" por los partidos políticos y protege sus intereses oscuros, opacos sin ser democrático y no representa de ninguna manera los de la sociedad. Es una figura muy lejana de las personas, incluso más que las figuras de los políticos.

2. Porque los partidos políticos -los dueños-, que controlan al INE no son verdaderos vehículos de representación ciudadana. Son una clase de burócratas que viven de nuestros impuestos. Se auto-asignan más de $7,000,000,000 (siete mil millones) de pesos por año y solo buscan proteger sus intereses.

3. Los consejeros del INE elegidos por estos mismos dueños, encarnan un sistema donde la democracia se maneja a través de negociaciones políticas y no como voluntad expresa de la sociedad.

4. La legislación que da vida al INE lo ha vuelto una pesada máquina burocrática que lo obliga a entrometerse en ámbitos que no le corresponden: robarse los tiempos de los medios de comunicación; aprobar cada uno de los spots y campañas electorales; validar procesos en la vida INTERNA de los partidos. Todo lo anterior es "legal", debido a la equivocada reforma del 2007, pero de ninguna manera es justo, ni es correcto.

5. Con el peso de esta legislación absurda creada por los rencores postelectorales del 2006, el INE se convirtió en el mayor censor del país. Puede callar a los ciudadanos, callar a los candidatos, callar al presidente y silenciar a los medios de comunicación. Esta censura se ejerce "aplicando la ley". Y ahora, el INE no solo calla a cualquiera, sino que también lo puede desterrar de la vida política, eliminando candidaturas a su conveniencia.

6. Para lograr todo esto, el INE desperdicia $20,000,000,000 (veinte mil millones) de pesos anualmente cifra que aumenta con gran rapidez año con año y que nosotros, los mexicanos, pagamos con impuestos. En pocas palabras el INE y sus consejeros VIVEN a costa del bienestar y progreso de la población más necesitada.

7. Ocupado con los enredos políticos entre sus dueños, los partidos políticos, no han presentado ni una sola iniciativa de innovación para modernizar o sistematizar el arcaico y costosísimo sistema de votación presencial con tarjetas y papel (digno del siglo XIX). Al INE no le interesa la mayor y más intensa participación ciudadana vía consulta y voto electrónico, por la sencilla razón de que no le conviene a sus dueños.

8. El INE se ha vuelto incapaz de actuar bajo principios de justicia y de garantizar la imparcialidad en cualquier proceso electoral.

9. En resumen, el INE se ha vuelto un ente hiper-politizado, obsoleto, carísimo, arbitrario y sesgado. No representa a la sociedad y ha dejado de ser democrático"

