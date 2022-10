Ese asunto sí me sorprendió: Ingrid Coronado dice que Fernando del Solar dejó desamparados a sus hijos

El lamentable deceso de Fernando del Solar, en junio de este año, además de una profunda tristeza para su familia, también ha traído encontronazos legales entre las dos mujeres con las que compartió su vida, Ingrid Coronado, madre de sus hijos, y Ana Ferro, su viuda.

Hace algunas semanas se supo que el departamento en el que Ferro y del Solar vivieron como marido y mujer, era propiedad de Ingrid; y más tarde, una revista de espectáculos aseguró que tras la muerte del conductor, su esposa habría vaciado el inmueble y vendido absolutamente todo lo que se encontraba en él.

Ahora, la propia Ingrid, quien confirmó esta versión durante su visita al programa "Ventaneando", La conductora explicó que no había tenido la intención de iniciar ningún proceso en contra de Ferro, pues ambas atravesaban un momento complicado, sin embargo, ahora las cosas podrían cambiar.

"Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado (el departamento), mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado", dijo.

Asimismo, se dijo decepcionada del fallecido presentador, ya que, tras la apertura y lectura de su testamento, pudo ver con tristeza que dejó desamparados a sus dos hijos, pues no figuran como los beneficiarios de ninguna de las cuentas de banco: "Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco, tendría que haberlo especificado en el testamento. Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que los dejara desprotegidos", agregó.