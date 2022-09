Escultura Flor del Desierto continúa a la intemperie, descartan afectaciones por lluvias

Pese a las lluvias, la escultura artística denominada Flor del Desierto, obra del maestro Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México, 1931), que se encuentra resguardada en la Unidad Deportiva Compresora desde mayo pasado, se mantiene a la intemperie sin ningún tipo de protección extra como podría ser plástico u otro material.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas en el municipio de Torreón, indicó que por sus mismos materiales, la escultura desmontada no necesita de otro tipo de protección y que, pese a las lluvias, se mantiene en buen estado.

Cabe recordar que esta escultura de acero de ⅛, conformada de tres piezas, fue retirada del bulevar Independencia durante el inicio de las obras del Sistema Vial 4 Caminos (SV4C) y se proyectó tenerla desensamblada por un año al interior de la Unidad Deportiva Compresora, en lo que culminan las obras.

En recorrido realizado la tarde de este miércoles por El Siglo de Torreón, se constató que las tres piezas de la escultura continúan sobre un terreno de tierra ubicado al sur de la unidad deportiva, detrás de las canchas de softbol. El terreno actualmente es usado como estacionamiento de vehículos oficiales.

Sobre algunos desprendimientos de pintura que presenta la escultura, Juan Adolfo Von Bertrab comentó que estos surgieron durante las maniobras de traslado y se contempla repararlas con nueva pintura en cuanto puedan reinstalarla.

“Al tener un movimiento en el desmonte y transporte hacia compresora, pues el metal sufre pequeños movimientos en su rigidez, en el tema del transporte, en el cableado, cuando se sube y se baja. Seguramente ahí surgieron algunas descarapeladas, las cuales no tienen mayor problema porque esa escultura, como la de El Porvenir en días pasados, darle un mantenimiento integral en su reinstalación”.

Al cuestionarle si los materiales de la escultura no se verían afectados por las recientes lluvias al encontrarse acostada sobre tierra, o si no la misma no estaría más resguardad del clima sobre una de las canchas techadas que existen en la unidad y que son empleadas como estacionamientos, el funcionario comentó:

“Te entiendo, ahí hay algunas canchas y algunos puntos donde pudiera haberse bajado para que estuviera bajo techo o resguardada. Sin embargo, son espacios que ya estaban utilizados por otras actividades. Y aparte que, por lo mismo, repito, la estructura por sí misma, por los materiales que está construido, el acero y todo, no tiene ningún problema en estar a la intemperie en ninguna condición. Claro, dándole el mantenimiento debido, el cual se le dará al reinstalar.

La escultura, dijo, recibirá este mantenimiento hasta que culminen las obras del SV4C (para las cuales se contemplan 10 meses más de trabajos). Von Bertrab añadió que, por las características del SV4C y su paso deprimido, la obra de Aceves Navarro no volverá al punto exacto de su lugar original, sino que tendrá que colocarse a unos metros sobre el mismo bulevar Independencia. El sitio exacto de la reinstalación continúa sin definirse.