Escuela Ignacio Allende de San Pedro y su larga historia

La escuela Ignacio Allende, del ejido Tacubaya de San Pedro, es otro de los viejos edificios que hay en el municipio y que son testigos "mudos" de los hechos que marcaron la historia de nuestro país.

Fue construida en 1911, tres años antes de que se registrara la Toma de San Pedro, un 12 de abril de 1914. Fue una batalla decisiva en el dominio del norte de México por las fuerzas revolucionarias encabezadas por Francisco Villa y su División del Norte en contra de las fuerzas huertistas.

Ya no existe ninguna persona de las primeras generaciones que pasaron por esas aulas, pero todavía hay algunos ejidatarios, hijos de los alumnos pioneros que se aferran a los recuerdos por las historias que de niños les contaban y son quienes se han encargado de replicar las anécdotas que tienen registradas en su cada vez más débil memoria, aunque están conscientes que en cuanto ellos "se vayan" todo se habrá perdido, debido a que ya no existe ese respeto y amor por el ejido.

Don José, de 86 años de edad, platicó que él llegó a la escuela, después de que a su papá, el Gobierno le dio la parcela y fue cuando la mayoría empezó a mandar a sus hijos, pero sólo cursaban hasta el tercer año, luego los enviaban a San Pedro, a unos 15 kilómetros de la comunidad a terminar la primaria.

Externó que su padre le contaba que antes eran pocos los que acudían, incluso primero les daban clases en una casa y poco tiempo después se construyó el edificio; en aquel entonces aprender a leer y escribir era suficiente, puesto que tenían que regresar a las labores del campo.

"A mí todavía me tocó hasta tercero y era de las pocas escuelas que había en el ejido, imagínese cómo estaba el asunto, pero llegan estudiantes de los alrededores; de Santiago, Alejandrías, del Triángulo, Santa Elena, Santa Eulalia, Progreso y Santa Brígida caminando, llegaban bien tempranito, en ese tiempo criaturas, ya ahora señores grandes, es más yo creo que quedan pocos, como yo" compartió.

El edificio se dejó de utilizar hace 48 o 49 años, debido a que sólo contaba con tres enormes salones que en su momento se dividieron para alojar a los seis grupos y ante el creciente número de alumnos la edificación fue insuficiente, por lo que se optó por construir una nueva escuela.

Para evitar que se deteriorara más el lugar se utilizó como centro comunitario, en virtud de la pérdida de algunos elementos básicos de la construcción, como el derrumbe de un tejaban.

Luego de cerrarlo, hace aproximadamente un año y medio lo comenzaron a ocupar los alumnos del telebachillerato.

Don José dijo que previo al festejo del ejido, el cual es el 11 de noviembre, se le da "una manita de gato" al lugar, costeados con los fondos recaudados de la cantina. Gracias a esto la fachada luce en buen estado, contrario a la parte trasera, donde es evidente el deterioro que presenta, el entrevistado dio a conocer que en el interior es el mismo caso.

"Cuando fue gobernador Rubén Moreira, vino y pusieron una carpa grandísima, en el frente por que se hizo un evento y él se comprometió a apoyarnos para arreglar el edificio. Ese día nos dijo que se pondría de acuerdo con la alcaldesa (Patricia Grado) para que vinieran a ver qué le faltaba, pero pues nomás nunca regresaron".

El señor lamenta que no se le dé la importancia que tiene, pues reitera que los pocos ejidatarios de edad avanzada que quedan se reúnen para hablar de los momentos que pasaron en su niñez, los vivencias que tuvieron entre esas enormes paredes, donde vivieron sus mejores años.

"En la actualidad la gente no respeta, esos edificios eran muy respetados y cuidados por la comunidad, lo que pasa es que los jueces sí actuaban y ahora no por no meterse en problemas" concluyó Don José.