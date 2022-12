Escritora Luisa Reyes Retana presentó en Torreón su novela Tu lengua en mi boca

Se encuentra de nuevo en La Laguna, un sitio que se ha grabado en sus pensamientos. La escritora mexicana Luisa Reyes Retana (1979) entra al auditorio del Museo Arocena, donde a las 18:00 horas presentará su novela Tu lengua en mi boca (Literatura Random House, 2022), una historia sobre mujeres que tiene de escenario narrativo, principalmente, a la ciudad de Torreón.

La autora ganadora del Premio Mauricio Achar es acompañada por Ruth Castro y Aldo Valdés, dos personas fundamentales para la génesis del texto. Fuera del recinto acontecen las tradicionales peregrinaciones decembrinas y la tambora de la danza de matlachines cuela su sonido al interior, al tiempo en que las artistas Sarah Disturbio y Niffer ofrecen una presentación de rap. La pieza musical está basada en las propias letras de Reyes Retana.

(EDUARDO RUIZ)

Fue en 2010 cuando Luisa Reyes Retana visitó por primera vez Torreón. Lo hizo por invitación de una compañera de trabajo. Viajó en autobús, en una travesía que se le tornó eterna. Al descender de la unidad, la ciudad la recibió con su peculiar calor y un clima tenso debido a la violencia por el narcotráfico.

La autora leyó algo en el subtexto de la ciudad, detrás de ese telón que suele camuflar las cosas más mágicas de la realidad. Tras dos días de visita, apuntó una nota mental que exigía programar su retorno a la región. El año 2017 marcó la fecha para comenzar con el proyecto de la novela. Escuchó historias, conoció personas y tomó en cuenta algunos datos históricos.

“Me siento muy bienvenida en La Laguna. Agradezco la hospitalidad de tantos años. Han sido tremendamente generosos conmigo y los llevo en el corazón. Hoy le decía a Aldo que siento que es el fin de una era. Terminé este proyecto por fin y siento que quienes más puertas me abrieron fueron Aldo y Ruth”.

Tu lengua en mi boca contiene 222 páginas. Es la segunda novela de la autora después de Arde Josefina (Literatura Random House, 2017). En ella se narra la historia de Berta, quien debe viajar la Comarca Lagunera y cumplir con una promesa en la Zona del Silencio. No obstante, durante su estancia en Torreón, conoce a unas chicas adolescentes que se reúnen cada noche en un terreno baldío para leer poesía. Berta tratará de acercárseles, compartirles autoras y convencerlas de que ellas mismas son poetas.

(EDUARDO RUIZ)

“Se me abrió un mundo. Me sorprendió muchísimo lo que encontré aquí. Lo que más me llamó la atención fueron las voces femeninas, chavas asombrosamente brillantes”.

Desde la Ciudad de México hasta los desiertos de Coahuila, Reyes Retana ofrece un periplo retratado desde la mirada femenina. El texto es una oda a la adolescencia, a la relación de mujeres pertenecientes a distintas generaciones, que encuentran en la literatura un propósito que les permite salir a buscar la vida.

Cabe señalar que la presentación de Tu lengua en tu boca estuvo organizada por la Secretaría de Cultura de Coahuila. Luisa Reyes Retana también presentó este libro el pasado 2 de diciembre en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Es una novela llena de referencias. Se llama Tu lengua en mi boca porque en realidad se debe a la poesía, a la capacidad que tenemos de transferirnos”.