Escritor lagunero Samuel Valles hace sinapsis de la idea

Samuel Valles toma el consejo de Stephen King cuando una nueva idea lo aborda: independientemente de lo que esté redactando en ese momento, prefiere no dejarla ir. La idea puede podrirse si no se le atiende, secarse y quebrajarse, desmotivarse pese a los esfuerzos por revivirla. Valles sabe que King conoce bien los efectos secundarios de no eternizar lo efímero.

Así fue cómo se gestó su tercer libro redactado, aunque será el segundo en publicarse, pues su anterior proyecto ha quedado pendiente ante el arribo de una nueva idea literaria: Sinapsis, Iluminatio Est Pro Omnibus (2022), novela que verá la luz a mediados de septiembre próximo.

Oriundo del ejido Pamplona, municipio de Tlahualilo, en La Laguna de Durango, Valles se acercó a las letras gracias a unas enciclopedias que pudo leer en la infancia. Además de Stephen King, sus influencias arrojan nombres como George Orwell, Friedrich Nietzsche y Stephen Hawking. Estudiante de Medicina en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Valles publicó Mi más grande atracción, su primera novela de corte romántico, en 2019.

“El primer libro fue, más que nada, para sacar emociones, pensamientos, para prácticamente liberarte de algo que incluso puede estarte presionando. Posterior a ello, cuanto entré a mi carrera, empecé a leer un poco más acerca de psicología, cómo funciona la mente y me encaminé un poco más por eso. De hecho, este libro que se llama Sinapsis, es un thriller psicológico y la verdad me emociona mucho. Ahorita estoy dándole los últimos toques”.

A Samuel Valles, las ideas literarias lo abordan como un destello. Puede estar en cualquier lugar y la idea aparece. No necesariamente tiene que declararle la guerra al teclado hasta que la misma redacción le revele el rumbo; todo ocurre de forma natural.

“En ocasiones, incluso, al momento de estar leyendo un libro, te llega la idea y no tiene ninguna relación con ese libro. De igual manera con las películas, puedes estar viendo una película y de la nada te llega una idea muy buena. En general, abarca muchos aspectos, pero se piensa que tienes que estar rigurosamente con el papel, con una pluma, para ver qué se te ocurre. Pero no, no es así, todo nace de cualquier aspecto”.

Su próximo libro, Sinapsis, Iluminatio Est Pro Omnibus, está enfocado a la cognición, pues invita a la reflexión en cada una de sus páginas. El título radica en la sinapsis, este proceso que científicamente se refiere a un contacto entre células, especialmente neuronas. La historia de este libro arroja la aventura de un personaje, capaz de crear conexiones a través de varios caminos.

“Es por ello que le di esa referencia. No por el hecho de que exista simplemente una conexión, sino porque a lo largo de su travesía en esta ciencia ficción, se encuentra con diversas variantes que no sabía ni que existían y en eso está implicada incluso la religión, como esa misma historia que nos han contado, la cual tiene ciertos puntos, detalles que nunca se dieron a conocer por una supremacía que controlaba toda esa información. En pocas palabras, Sinapsis, en relación con la historia, es un juego de palabras por todo el contenido que hay”.