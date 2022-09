Escritor lagunero Antonio Cravioto gana Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2022

El autor ha pasado el día bajo una lluvia de llamadas. Familiares y amigos felicitan al lagunero Antonio Cravioto (Torreón, 1984) por obtener el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2022, un galardón vigente desde 1978 gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Gobierno de Michoacán.

Los eclipses en Saturno ha sido la obra ganadora de este premio. Su origen se remite a la juventud temprana del autor, donde muchas ideas emergieron y quedaron estacionadas ante la falta de herramientas narrativas. Hasta hace poco, Antonio Cravioto descubrió que era momento de intentarlo, de ponerlas en práctica y continuar un camino a través del lenguaje.

“Hace mucho que no tengo ideas, dejé de imaginar hace mucho tiempo. Entonces, esas ideas llevaban ahí mucho, como calentándose, como dando vueltas, y esta se fue perfilando poco a poco”.

Se trata de una novela sentimental, nostálgica, que habla sobre la amistad en la época preparatoriana, las aspiraciones de la juventud, el deseo de éxito, de la melancolía, del tiempo pasado, de cuando las cosas no ocurren como quisiera el individuo y la lucha por hacerse de un espacio y lugar en este mundo.

“El personaje se llama Daniel del Toro, tiene 27 años y vive en la Ciudad de México, solo. Trabaja en una revista de música que ha venido a menos, que fue una gran revista y que, en el momento donde comienza a trabajar ahí, en los primeros años del siglo XXI, le es frustrante. La revista ha dejado de ser revista de culto y ahora es un catálogo publicitario que lucha por sobrevivir, buscando la publicidad con el mejor postor, publicando lo que sea: publireportajes, horóscopos. Lo que había sido una revista de culto se convierte en algo comercial, casi un panfleto publicitario”.

La frustración que acarrean los sueños es otra carga para el protagonista. Lucha por hacerse lugar, mientras el autor realiza una crítica a esta situación. Del Toro intenta reencontrarse con un futuro esfumado, persigue espejismos esperanzadores y da con un amigo que tiene una banda en Estados Unidos. Piensa que quizá esta es su oportunidad. Intenta alcanzar a su amigo, pegársele para compartir su fama y se invade de recuerdos provenientes de la preparatoria.

“Es muy nostálgica, la novela es muy nostálgica, sumamente nostálgica y sentimental. Los personajes también son un poco frívolos. Él (Daniel del Toro) quiere, a toda costa, triunfar y como periodista piensa que esa es la forma de sumarse a la fuerza que tiene este amigo suyo, y se lanza a este viaje sin saber cómo encontrarlo […] Voy haciendo una crítica de la vida, de nuestro siglo, de nuestro tiempo, de México, de la política y sobre todo de este aspiracionismo en el que vivimos sumergidos desde mi generación”.

La novela se nutre por 30 mil palabras (aproximadamente 140 páginas en media carta). El autor trató de encontrar su voz, sin emplear demasiados adjetivos ni subordinar el lenguaje. Se concentra en los sentimientos, en las sensaciones y en un ritmo rápido, en continuo.

“Hay una especie de dispositivo, de dominación prácticamente, que nos impulsa no a cuestionar la realidad, sino a creer que podemos obtener todos lo mejor de ella, que podemos llegar a la cima. No podemos llegar todos a la cima. El mundo no debe valer la pena sólo para los que llegan a la cima, deberíamos tener una forma de vida más amplia para todos los demás. No solamente esta lucha por llegar a la cima. Yo le llamo ‘el abismo entre lo posible y lo probable’. Es posible que lleguemos a la cima, pero no es probable”.

Antonio Cravioto recibirá el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2022, el próximo 6 de octubre en Morelia, Michoacán. Se informó que el jurado de este certamen estuvo integrado por los escritores Olivia Teroba, Julián Herbert y Raúl Mejía.