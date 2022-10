'Es una pende...', Niurka arremete en contra de Belinda tras mostrar su propio rezo

Fue hace un par de días cuando Belinda se volvió tendencia en redes sociales al colocar un mensaje a la mitad de su presentación en Guadalajara. En dicha frase se afirmaba que si le rezaban a ‘Santa Belinda’ iban a poder amarrar a cualquier hombre, a tal punto de tatuarse su nombre en el cuerpo.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encarnado, te pido que me hagas el milagro pa que también se encule conmigo y mi nombre lo lleve tatuado, amén”, se leía.

Ante esto fueron muchas la reacciones al respecto, y es que mientras que algunos aplaudían la hazaña de “Beli”, otros comenzaron a atacar a la cantante, entre ellos Niurka, quien no dudó en decir que era una completa tontería lo que había hecho.

En su encuentro con la prensa, la autoproclamada ‘reina del escándalo’ aseguró que Belinda aún estaba “muy verdecida” para llevar a cabo estas polémicas.

“Belinda tiene mucho que aprender, sobre todo que no hubiera dicho eso porque es una pendejada, acabas de decir una mamada, y de esas palabras que al rato pueden servir en tu contra. Está muy verdecita porque comete muchas cosas, una detrás de otra”, comentó.

Tras esto, y retomando el tema de los amarres de su oración, Niurka aseguró que a pesar de que ella sí sabe hacer amarres, no los haría para que una persona se enamorara de ella.

“Yo no amarro a ningún hombre porque luego cuando me lo quiero quitar me cuesta mucho trabajo y como no quiero que nadie se tatúe nada de mí en su cuerpo, tampoco”, lanzó la ex de Juan Osorio.