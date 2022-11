'Es una mierd... para las relaciones', Niurka Marcos terminó su romance con Juan Vidal

Después de un tórrido y controversial romance, Niruka Marcos terminó su noviazgo con el actor Juan Vidal.

En un encuentro con la prensa, la vedette cubana dio a conocer que su relación con Juan Vidal, la cual había iniciado en el reality La Casa de los Famosos 2 había finalizado, y a pesar de que aún lo amaba, aseguró que era "un imbécil".

"Es como el papel sanitario que si lo gastas de cagada en cagada se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: 'Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones', entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierda conmigo, lo fue con Cynthia, con la otra y hasta con la mamá de la niña", comentó la también actriz.

(FOTO: ESPECIAL)

Tras esto, Niurka comentó que con él sí le hubiera gustado tener una relación más real, a diferencia de sus anteriores amoríos:

"Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso", agregó.

A pesar de que su relación había finalizado, Niurka negó que Juan Vidal era un 'chichifo', terminó que Cynthia Klitbo dijo para referirse a que Juan Vidal era un mantenido, sin embargo, su relación no había sido diferente a la de ella.

“Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató mi … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”, finalizó.