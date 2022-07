¡Es una bajeza! Paul Stanley reprueba la broma de Mario Bezares sobre la muerte de Paco Stanley

La trágica muerte de Paco Stanley ha sido un tema muy recurrido en las redes sociales, esto luego de que varios integrantes del programa "La Cotorrisa" hicieran una parodia en el lugar donde fue asesinado el conductor y haciendo referencia a la polémica versión de Mario Bezares, quien se encontraba en el baño cuando Stanley fue atacado con un arma de fuego.

Tras el video que dividió opiniones en redes sociales, "Mayito", como es conocido el conductor, decidió responder con un poco de humor y recreó la escena junto a su familia. En el sketch aparece Bezares junto a toda su familia en el mismo restaurante donde murió Stanley, y en el momento en el que dice "Voy al baño", todos se paran de sus asientos para decirle: "No, espérate. Vamos todos juntos".

Aunque muchos aplaudieron que ya pueda bromear con un evento que fue tan traumático en su vida, para otras personas esta acción fue considerada una completa falta de respeto, sobre todo para la familia de desaparecido Paco.

En un encuentro con los medios de comunicación Paul Stanley estalló contra el excompañero de su padre y criticó fuertemente que haya utilizado una tragedia para reírse, sobre todo cuando él estuvo involucrado: "Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía; me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no?", dijo.

Stanley, además le pidió tener un poco más de cuidado con lo que hace, pues recordó que Bezares no fue exonerado de su presunta participación; sino que el caso se cerró por falta de pruebas: "Deja pensar muchas otras cosas, porque cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace".

Paul explicó que en un principio no tenía planeado hablar del tema, pero no podía dejar de lado su molestia: "Sí me molesté, la neta, decía: '¿Para qué contestar?', pero sí hay que contestar porque sí fue una bajeza. Creo que este brother es la persona menos indicada para hacer estas bromas. Entiendo que por el dolor y todo fue una catarsis, pero…", finalizó.