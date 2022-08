¡Es un hecho! Lady Gaga se une a Joaquin Phoenix en secuela de Joker

Lady Gaga hizo oficial su participación en la secuela de Joker. En redes sociales, la cantante anunció que será coestrella del ganador al Oscar, Joaquin Phoenix, en la secuela de dirigida por Todd Phillips de Joker.

Desde hace meses se había anunciado que Gaga era una de las principales candidatas para dar vida a Harley Quinn.

Aunque no se han hecho mayores revelaciones sobre los detalles del personaje al que dará vida la protagonista de A Star Is Born. Se presume que se trata del Harley Quinn, una psiquiatra del Asilo de Arkham, una institución mental para criminales, quien termina por enamorarse del Joker, y se le une, no solamente como su pareja sentimental, sino también como su compañera del crimen.

La secuela de Joker llevará por nombre Joker: Folie à Deux, y llegará a las salas de cine para el 4 de octubre de 2024, exactamente 5 años después del debut de la primera cinta.

Curiosamente, Folie à Deux (Locura de Dos, en español), hace referencia a un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios.

Cabe mencionar que anteriormente, Phillips ya había trabajado como productor del remake de A Star Is Born, que hizo Bradley Cooper con Lady Gaga, cinta con la que la intérprete de Bad Romance fue nominada al Oscar a mejor actriz.

La noticia se da en medio de la gira mundial de Lady Gaga para promocionar su álbum Chromatica. Por lo que se desconoce cuando empezará a trabajar en la cinta inspirada en los personajes de DC Comics.

Por otro lado, esta película se suma la pequeña carrera actoral que ha desarrollado Lady Gaga, quien el año pasado estrenó la galardonada House of Gucci del director Riddley Scott.