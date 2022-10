'Es triste lo que le sucedió', Andrea Legarreta rompe en llanto en Hoy por Pablo Lyle 

Después de que Pablo Lyle fuera declarado culpable de homicidio involuntario, fueron muchos los artistas que se pronunciaron ante esta noticia, y ya sea a través de redes sociales o durante los programas, mostraron su apoyo al famoso actor mexicano.

Entre una de las personalidades “más afectadas” por este hecho fue la conductora Andrea Legarreta, quien no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en pleno programa cuando se encontraba hablando de esta noticia.

Durante su intervención, Andrea aseguró con lágrimas en los ojos que él no era una persona violenta, sin embargo, no justificaba lo que había pasado:

“La verdad nos conmovemos, somos una familia y es triste lo que sucedió. Todos los que lo conocemos y como yo lo puse en una publicación, sabemos que su intención nunca fue tener ese resultado”, comenzó la conductora.

(FOTO: ESPECIAL)

“Que este suceso nos sirva de lección, que al final todos somos humanos. Que levante la mano quien no ha sido explosivo, quien no ha sido en algún momento violento o irracional y no, no lo estoy justificando para nada”.

Posteriormente, Andrea señaló que Pablo nunca hubiera querido la muerte de nadie, ni mucho menos haberla ocasionado, sin embargo, fueron muy malas decisiones tomadas por ambos.

“Él (Pablo Lyle) nunca en su vida hubiera deseado la muerte de nadie, ni este resultado y tampoco el señor se imaginó que al bajar y al enojarse por una situación de tránsito este iba a ser el resultado”.

(FOTO: EFE)

La conductora señaló que su postura hacia Pablo no es porque sea un famoso, sino porque sabe el ser humano que es.

“Todos nosotros, en muchos momentos, nos topamos con la intolerancia, con la violencia de la gente, con los insultos, en las redes, en las calles. En verdad creo que como seres humanos debemos de analizarnos y ver qué onda con nosotros”, señaló

Cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en la que Andrea Legarreta habló de este tema, ya que a los pocos minutos de que se dio a conocer el veredicto de la corte, mostró su apoyo al actor.