¿Es peligrosa? Laura Zapata responsabiliza a Yolanda Andrade de cualquier cosa que pudiera pasarle

La guerra de declaraciones que se ha dado entre Laura Zapata y Yolanda Andrade ha cobrado fuerza, pues luego de que la conductora arremetiera contra la villanada de telenovelas por los fuertes comentarios que hizo en contra de los mexicanos, ésta asegura que teme por su vida por lo que hace responsable a Andrade de cualquier cosa que pudiera llegar a pasarle.

Sin dar más explicaciones, la hermana de Thalía detalló que Andrade es una persona muy peligrosa y ahora que han iniciado una discusión, teme por su vida.

"La hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades, porque sabe dónde vivo; o a cualquiera de la gente cercana a mí. Es peligrosa la persona, es muy peligrosa; han salido cosas tremendas de pavor y de miedo, de su papá, de su hermano, de su familia", dijo en un encuentro con los medios de comunicación, declaraciones que retomó el programa "Venga la Alegría".

Asimismo, le mandó un mensaje a su hermana Thalía, amiga cercana de la presentadora de "Montse &Joe", en el que le pidió ayuda para frenar los ataques y comentarios en su contra, sobre todo en los que Yolanda afirma que es una mantenida: "(Thalía) Tendrías tú que hacerme a mí, por favor te lo suplico, un video diciendo que ni soy mantenida, que ni me has mantenido, o sea, porque yo te invité y te abrí la puerta de este medio", agregó.

FOTO: ESPECIAL

Además, detalló que ya ha tratado de advertir a la intérprete de "No me enseñaste" sobre las malas compañías, pues no sólo se preocupa por ella también por su familia: "Yo, estos antecedentes, se los he mandado a Thalía, diciéndole: ‘¡Aguas!’, porque ella es una persona casada, tiene hijos, tiene un marido, es una persona que se ha cuidado mucho", finalizó.