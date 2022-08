Es más importante la vida personal: Demi Lovato advierte a nuevas estrellas Disney

Disney Channel es una cadena de televisión perteneciente a Walt Disney, de la que han surgido grandes estrellas del entretenimiento, ya sean actores, cantantes e incluso directores; sin embargo, son varios los casos de famosos que han sufrido los estragos del estrellato a tan temprana edad, y que los ha llevado a enfrentar diversas controversias y hasta han llegado a estar cara a cara con la muerte como Demi Lovato.

La cantante, de ahora 30 años de edad, fue una de las principales figuras del canal durante la década de los 2000, junto a otros talentos de fama mundial como Miley Cyrus, Selena Gomez, Jonas Brothers, Zendaya y los Gemelos Sprouse.

Demi trabajó previamente en películas de éxito como las dos cintas de Camp Rock, la película Programa de Protección Para Princesas y la serie Sonny entre estrellas. Pero, mientras Demi vivía el estrellato de reina adolescente, detrás de su imagen "limpia", estaba viviendo una lucha contra las drogas y los problema alimenticios que la han llevado en diversas ocasiones a rehabilitación. Mientras que en el 2018, estuvo al borde de la muerte.

Ahora, con madurez y experiencia en el mundo del entretenimiento, por más de 15 años de carrera, la intérprete de Sorry Not Sorry lanzó una recomendación a futuras estrellas del canal, y actores adolescentes en general.

Durante una entrevista con PopCrush, Demi compartió su sabiduría tras vivir toda su juventud frente a las cámaras.

"Es más importante tener una vida personal que una carrera a esa edad", señaló la cantante. "Creo que eso fue lo que me perdí en mi era Disney. Estábamos trabajando muy duro y nos estrellábamos contra el suelo".

Lovato asegura que ella y sus compañeros del canal no lograron disfrutar mucho de ese momento en Disney, debido a que estaban sumamente ocupados.

"No me divertí mucho en mi tiempo de inactividad. Estaba a menudo pensando en lo que tenía que hacer a continuación".