'Es inhumano lo que estamos viviendo', reclaman en Torreón ante aguas negras

"Es inhumano lo que estamos viviendo", lamenta la señora María Gómez, vecina de la colonia Ciudad Nazas de Torreón y que en su prolongación Juárez luce completamente inundada por las aguas negras, problemática que no solamente tiene días, sino semanas y que se da también en medio de una baja presión de agua potable y con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados, "sí nos dieron agua, pero agua negra", reclama.

La mujer de la tercera edad forma parte de las decenas de personas que se han visto afectadas por los brotes de drenaje en esa colonia del Oriente de la ciudad, esto a causa de una falla en el colector Libertad de esa zona, lo que ocasionó que el líquido putrefacto saliera de las alcantarillas en la prolongación y Juárez, a la altura de la calle Cerro de las Calabazas, situación que ha seguido evolucionando desde hace semanas hasta convertirse en una auténtica inundación de agua sucia, las heces fecales se observan sobre banquetas e incluso han ingresado a cocheras.

La Gerencia Técnica del Simas Torreón informó que se trabaja ya en la reparación del colector dañado en ese punto, el brote de aguas pestilentes podría detenerse este mismo miércoles, pero los trabajos totales en el colector podrían prolongarse hasta 2 meses; en caso de lluvias el riesgo de nuevas inundaciones sería inminente.

NO ES LA ÚNICA COLONIA

Sin embargo, Ciudad Nazas no es la única colonia que sufre por colapsos en el sistema de drenaje de Simas Torreón, en la colonia Rincón La Merced, a la altura de Calle de los Rieleros y esquina con Villa del Torreón, se vive una situación similar aunque en menor escala, ahí se han acumulado al aire libre las aguas sucias, complicando el acceso de los vecinos a sus propias casas y generando olores de putrefacción en negocios, áreas habitacionales y otros espacios cercanos.

"Lo único que hace Simas es que viene y baja niveles y cada vez es lo mismo… Aquí está mi domicilio y se vienen las aguas negras", reclamó la señora Patricia De León, quien afirma que pese a realizar múltiples reportes en las líneas de contacto oficiales del Simas Torreón, no se da una solución.

La vecina de Rincón La Merced incluso mostró a las cámaras de El Siglo de Torreón capturas de pantalla con los mensajes y llamadas realizadas al Call Center y las redes oficiales del organismo, aunque reconoce que "sí contestan", no se ha proporcionado ninguna solución y el agua sucia sigue acumulándose en la vía pública.

En ese mismo sector Sur de Torreón, pero en bulevar Fundadores y Sección 38 de la colonia Residencial del Norte, se abrió esta semana un socavón en el pavimento a causa de otra falla en el drenaje, vecinos y trabajadores de negocios en los alrededores señalan que no se trata de la primera falla de ese tipo en el pavimento de la colonia, pero hasta el momento las autoridades solamente han atinado a colocar cintas plásticas de precaución para evitar alguna tragedia.

Las fallas en el drenaje se presentan además en un contexto de falta de equipo de parte del Simas Torreón para atender la problemática. Fue el propio alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, quien admitió recientemente que desde la administración municipal pasada se recibieron todos los camiones Vactor para desazolve de drenajes con fallas graves, se trata de 5 unidades de las que solamente pudieron reactivar una, por lo que se han tenido que recurrir a renta de esos vehículos a particulares para intentar dar solución, al menos en lo que respecta a los drenajes tapados.

HAY QUE RECONOCER EL ERROR: PRIMER REGIDOR

Cuestionado ayer, el primer regidor del Ayuntamiento y presidente de la Comisión del Agua en Cabildo, Luis Cuerda, admitió que los reclamos relacionados a fallas en el drenaje son cada vez mayores y obedecen a diversas problemáticas, que, aunque estén relacionados con lo que se "dejó de hacer la administración anterior", sí son responsabilidad de la actual y se deben de ofrecer soluciones en el corto plazo.

"Mira, la verdad es que decirles algo (a los afectados) es una ofensa, creo que hay que reconocer el error y ver la manera de atenderlos de la manera más pronta posible, no hay palabras que se les puedan decir, ellos lo viven, los olores, ellos están al pendiente, más bien yo los invitaría a que me pasen los reportes, comprometerme con ellos y buscar una solución más pronta a esto, si no es rápido, poderles comentar claro el tiempo que se tardará, las circunstancias, cuando le informas a la ciudadanía está más tranquila porque son conscientes de lo que está pasando, entonces creo que esa parte de comunicación debe ser… Yo dejo personalmente mi oficina disponible, que en el sexto piso puedan visitarme y con mucho gusto voy a atenderlos, ver la situación que está pasando y darles una explicación a ciencia cierta", señaló Cuerda.

Falla en el colector Libertad ocasiona que el líquido putrefacto salga de las alcantarillas. (ÉRICK SOTOMAYOR)